资金外流致海指连续下滑 星期二跌0.48％

因本地资金持续流入中国和日本等东亚市场，导致本地股市连续多个交易日下挫。新加坡海峡时报指数星期二（3月5日）闭市下滑0.48%或15.11点，报3107.10点。

中国银河国际证券（CGS International）市场策略师蔡伟仁在接受《联合早报》访问时说，本地股市近期疲软并不是因为本地经济或企业业绩不佳，而主要是由于本地资金流入火热的中国和日本股市。预计短期趋势较难改变，海指可能会继续下滑，3060点至3080点是下一个支撑位。

分析：原油价格应仍保持上扬趋势

不过，在这样的环境下，海指也会有亮点。蔡伟仁说，原油价格应仍保持上扬趋势，这同样有利于可再生能源公司的发展，建议投资者近期关注能源板块。

辉立证券财富经理谢建崎说，本地主要公司业绩报告基本在预期之内，加上市场缺乏利好催化剂，使海指这段时间接连下滑。不过，指数可能还未见底，3100点是关键支撑位。

谢建崎还说，随着需求反弹以及美国联邦储备局可能在年中降息，电子股以及房地产股和房地产投资信托较具上涨潜力。

亚太其他市场涨跌互现，台湾涨0.42%，上海和东京分别上涨0.28%和0.07%；深圳、首尔和悉尼则全部下滑，跌幅介于0.15%至0.93%；香港表现最为疲弱，跌2.61%。

新加坡股市全场成交量13亿9000万股，总成交额9亿5960万元。上升股194只，下跌股356只。

成份股仅有两只上涨

成份股方面，25只下跌，两只上涨，三只持平。

跌幅最大的是海庭（Seatrium）和新翔集团（SATS），分别下滑3.26％和2.26％，收报0.089元和2.59元。

仅有两只上涨的是华业集团（UOL）和新加坡交易所（SGX），前者起0.72％，收报5.6元；后者起0.22％，收报9.33元。

蔚来闭市跌4.23%至5.44美元

个股消息方面，中国电动车制造商蔚来（NIO）公布未经审计的最新业绩报告显示，第四季集团净亏损同比收窄7.2%至53亿6770万人民币（约10亿零191万新元），但环比扩大17.8%。调整后的净亏损同比减少5.2%至48亿零170万人民币，环比则扩大21.5%。

蔚来第四季营收达171亿零320万人民币，同比增长6.5%，环比减少10.3%。集团去年全年净亏损同比扩大43.5%至207亿1980万人民币，调整后的净亏损183亿5070万人民币，同比扩大51.1%。全年营收则同比增长12.9%达556亿1790万人民币。截至去年底，蔚来现金储备升至573亿人民币，较上季度大幅增加121亿人民币。蔚来星期二闭市跌4.23%至5.44美元。

三立环境（Sanli Environmental）与泰国Deesuwanresort Company Limited签署购电协议。作为三立环境的第一个可再生能源项目，协议包括为它开发和建设一个0.5兆瓦光伏发电系统的一站式服务。运营开始后，公司在20年内拥有向泰国客户出售系统产生电力的专有权。公司星期二股价收报0.096元，跌2.04%。