标普：2月私人商业活动和新业务增长加快

我国私人商业活动和新业务增长加快，推动了2月份就业人数创纪录的增加，整体的市场情绪保持积极。不过，由于交货时间延长，成本压力加剧，供应吃紧的情况有所恶化，导致产出价格通货膨胀上升至13个月的最高水平。

根据标普全球（S&P Global）星期二（3月5日）发布的最新调查报告，经季节性调整后的2月份新加坡采购经理指数（PMI）是56.8，也是本地私人领域的营商环境连续12个月改善，更是自2022年10月以来取得最快速增长的月份。 今年1月的指数是54.7。

标普全球新加坡采购经理指数调查涵盖制造业、建筑业、批发、零售，以及服务业五大领域。采购经理指数若高于50，意味着经济活动处于扩张状态，低于50则反映陷入萎缩。

报告说，需求转强拉动商业活动的扩张，促使新业务增长达到九个月来最快的速度，同时也加速商业活动的增加。根据细分部门数据，运输、资讯与通信行业的新销售额和销售活动增长最快。

标普全球市场财智的经济指标副总监潘婧怡说：“2月的采购经理指数显示，我国的私人领域在需求情况改善下保持强劲。此外，就业水平创纪录，加上采购活动重新增长，反映了企业对近期商业活动的扩张充满信心。”

供应商业绩在2月份恶化

不过，在新业务增加和劳动力持续紧张的情况下，供应商的业绩在2月份恶化。与此同时，业者也面对更高的运输费用、原材料和劳工成本上升导致投入价格通胀攀升至12个月来的高位。

为了应付成本上升，本地私企选择将增加的成本转嫁给客户，导致销售价以更快的速度攀升，使得产出价格和投入价格通胀在2月的攀升速度快于个别的平均水平。

潘婧怡认为，成本压力过去三个月有加剧的迹象，造成企业担忧销售成本上升的影响，因此值得留意。