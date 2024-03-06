全球前景不稳企业出海热情降温 预算案对话会部长来解答

尽管本地企业去年的海外项目有所增加，但因全球经济前景不确定，本地企业的出海意愿降低。

不过，今年财政预算案推出增强版企业能力合作计划（Partnerships for Capability Transformation，简称PACT）等客制化支持，可协助更多我国企业参与全球供应链、在国外市场竞争。

2024年《联合早报》财政预算案对话会，将于本周五（3月8日）傍晚举行。届时，交通部长兼财政部第二部长徐芳达，文化、社区及青年部兼贸工部政务部长刘燕玲将与商界代表对话，讨论新财政预算案，以及起步公司和中小企业应如何借力新措施。

根据新加坡工商联合总会（Singapore Business Federation，简称SBF）日前向《联合早报》提供的数据，工商联合总会去年协助本地企业完成的海外项目达146个，高于2022年和2021年的126个和53个，也高于2020年的27个。

不过，其顾问团队去年全年只进行了832次咨询，大幅低于2022年的3016次、2021年的2244次、以及2020年的2278次，显示本地企业出海热情消退。

新加坡工商联合总会执行总裁郭柄汛日前接受采访时说，由于去年全球整体商业前景暗淡，国际化发展是企业打算收缩的主要领域之一。

企业主要国际化挑战：海外市场需求难料和地缘政治复杂

工商联合总会此前的另一份调查报告指出，海外市场需求难料（52%）、复杂的地缘政治（46%）以及海外拓展成本增加（40%），是企业面对的主要国际化挑战。

除了在财政预算案声明中宣布的增强版企业能力合作计划， 贸工部本月初也在国会拨款委员会辩论贸工部开支预算时，宣布推出国际化商业领袖计划（Global Business Leaders Programme，简称GBLP），支持关键企业派遣具领导潜力的新加坡中高级管理人员到海外任职，获取其他发展机会。

2024年《联合早报》财政预算案对话会举办过后，相关报道将于下周一（11日）发布，除了阅读报道，读者当天也可密切关注《联合早报》网站或手机应用、以及社交媒体账号，观看这场对话会。

对话会的主要赞助机构是大华银行、以及劳动力发展局（WSG）。