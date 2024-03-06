高博德去年薪酬缩水414万元后 打工皇帝桂冠恐不保

星展集团（DBS）总裁高博德（Piyush Gupta）2023财年的薪酬比2022年减少27％至1123万元。曾多次荣登新加坡“打工皇帝”榜首的他，2023年能否保持桂冠有变数。

去年，星展发生一连串数码服务中断事故，该银行在今年2月7日发布最新业绩时，宣布削减总裁和其他集团管理委员会的可变动薪酬，以让他们为这些事故负起责任。包括总裁在内的高级管理层的可变动薪酬，比一年前平均削減21％。

随后，今年2月13日，星展披露，高博德获得16万2038股星展集团股票，这是他递延薪酬（deferred remuneration）的一部分。按当天的闭市价32.49元计算，这些股票总值超过526万元。这个消息引发网络上有关高博德到底是否减薪的讨论。

据知，星展管理层的总薪酬除了固定薪金，还包括三项可变动的元素，即花红、股票和递延薪酬。

根据星展集团3月6日（星期三）发布的2023年财报，高博德2023年固定薪金仍为150万元，和2022年一样；现金奖金为410万元，低于2022年的580万元；递延薪酬约为560万元，也低于2022年的800万元。

第三个可变动元素，即递延薪酬，包括高博德上月获得的16万2038股星展集团股票。

星展薪酬根据平衡计分卡制定 董事会评分较上一年低

星展集团薪酬是根据平衡计分卡制定的，计分卡包括关键业绩指标，如银行在股东、客户和员工指标方面的表现，以及重点领域，如银行转型、扩大市场增长规模和风险管理方面的发展。该银行说：“技术弹性方面的漏洞，导致董事会在计分卡上的评分，较上一年低。”

星展指出，尽管2023年利润创历史新高，且在许多领域表现优异，但还是做出削减薪酬的决定。星展去年取得103亿的净利，总收入首次突破200亿元大关，股本回报率（return on equity）为18％。

高博德曾分别在2018年和2019年，以及2021年和2022年摘下“打工皇帝”桂冠，大华银行（UOB）副主席兼总裁黄一宗的排名则一直在第二、第三位浮动。2022年，黄一宗以1424万元的总薪酬排名第二，与高博德那年的1538万新元总薪酬相差114万元。