数码转型带来风险 亚太区金融犯罪合规成本达600亿元

数码转型给金融机构带来更高的金融犯罪风险，亚太区去年的金融犯罪合规成本上涨至450亿美元（约600亿新元），新加坡为25亿美元。

律商联讯风险信息（LexisNexis® Risk Solutions）委托咨询公司Forrester Consulting，针对澳大利亚、中国、印度、日本和新加坡的金融犯罪合规运营展开调查。这项调查于去年5月和6月进行，共有1181名金融机构高管接受访问。

五个国家当中，中国的金融犯罪合规成本最高，达204亿美元。其次是日本和澳洲，分别为178亿美元和35亿美元。

整体来看，人力资源（41%）是亚太区金融机构主要的金融犯罪合规成本。其他成本还包括技术（32%）、基础设施（15%）和跟外包有关的外部成本（12%）。

人力资源占新加坡合规成本逾四成

在新加坡，人力资源占金融犯罪合规成本的44%，比其他亚太区国家相对高。技术成本、基础设施成本，以及跟外包有关的外部成本，分别占30%、15%和12%。

律商联讯风险信息金融犯罪合规全球主管米肖（Matt Michaud）指出，亚太区金融机构的金融犯罪合规成本明显上升。

他说：“专业的内部合规团队必不可少，但企业应积极寻求降低劳动成本、提高合规效率的方法。犯罪分子的变化迅速，金融机构需要一个拥有先进工具、数据和分析能力的合作伙伴，才能与时俱进，保持领先地位。”

根据调查，向数码转型的举措增加金融机构面对复杂金融犯罪的风险，尤其是通过数码支付、加密货币和人工智能技术进行的犯罪。这些新技术也使原本就复杂和耗时的“了解你的客户”（know your customer，简称KYC）流程变得更复杂。

在过去12个月，65%的受访者留意到涉及数码支付的金融犯罪活动显著增加，其中46%的受访者指出这类犯罪增加11%至20%，其余则表示增加超过20%。61%受访者指出，使用人工智能进行的金融犯罪明显增多，认为供应链的腐败和贿赂行为显著增加的受访者比率为59%。