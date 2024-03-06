金管局首席经济师：新元升值不一定成为经济增长累赘

新元过去两年大幅升值，在为新加坡供需取得更好的平衡方面扮演重要角色。不过，新元实际有效汇率（real effective exchange rate，简称S$REER）上升，也引起人们对新加坡出口竞争力受影响的担忧。

新加坡金融管理局副局长（经济政策）兼首席经济师鲁宾逊（Edward Robinson）星期三（3月6日）在摩根大通（J.P. Morgan）亚洲宏观研讨会上发表上述看法。他说，通过降低开支和切换效果（switching effects），新元升值让我国供需取得更好的平衡。与此同时，实际有效汇率随之上升，让人们担忧我国出口竞争力受影响。

鲁宾逊说：“尽管新加坡经济从2022年底至2023年出现一连串出口疲弱的数据，但根据我们的实证工作，这些主要是受外部需求低迷影响，不是因为我们丧失外部竞争力。”

我国非石油国内出口（NODX）去年11月终结连续13个月的萎缩，但12月由升转跌，今年1月强劲反弹，同比增长16.8%。

鲁宾逊：外部需求疲弱

新元疲弱不提振出口率

他指出，全球电子业前年蓬勃发展后，去年陷入周期性衰退。有鉴于外部需求疲弱，我国出口并不会因为新元变得更疲弱而获提振。整体而言，本地电子出口衰退和最近开始复苏，这个趋势与区域大规模电子制造业者面对的情况一致。

实际上，如果新加坡金融管理局没有收紧货币政策，国内物价会过热，而全球价格更高被转嫁，会让新加坡通货膨胀维持更久，让家庭和企业付出重大的代价。

金管局的模拟试验显示，如果没有更高新元名义汇率（nominal exchange rate）带来的过滤效果，我国进口价格将以更快的速度上升。在那个时候，劳动市场已到极限，若加上需求更加强劲，将给工资成本造成上行压力。

在那样的情况下，国内经济或持续面对高通胀，整体通胀率或许会在某些季度飙升至8%，超过2022年第三季的7.3%通胀率高峰。

鲁宾逊说：“工资和成本急速上升的同时，经济将被推到承压极限。这终究会导致实际国内生产总值增长大幅度降低。通胀持续居高不下，也会让工资—价格螺旋的风险更高。”

他认为，我国经济的竞争力不只是锚定于汇率或绝对成本对比，还具备其他条件，包括人力资本、基础建设、互联互通和政府机制等。新元升值不一定会阻碍投资，或成为经济增长的累赘。