银行和房地产投资信托股推动 海指上扬0.93%

尽管科技股出现套利回调、美国联邦储备局主席鲍威尔的证词不确定性导致美国股市出现下跌，但受到中国5%经济增长目标的正面影响，星期三（3月6日）亚太地区多个股市仍然表现良好。新加坡海峡时报指数上涨0.93%或29.04点，收报3136.14点。

在谈到海指的强劲表现时，泰源（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮认为，主要是银行和房地产投资信托（REIT）股票推动海指上涨。特别是银行股，受益于惠誉评级（Fitch Ratings）在一份新发布的报告中，对今年新加坡银行业净利息收益率（NIM）展现出比预期更好的前景。

中国科技巨头推动港股 东京微跌上海首尔欠佳

在中国科技巨头的推动下，香港股市上涨1.7%，领跑亚太地区。这一上涨主要由科技股驱动。马银证券（香港）零售研究部主管李韵仪说，市场正密切关注这些科技公司的业绩公告，正是这种关注推动了股市的上涨。紧随香港的是台湾和深圳股市，分别上涨0.58%和0.22%。悉尼微涨0.03%，东京则微跌0.02%。

上海和首尔股市表现相对不佳。上海股市下跌0.26%，而受到半导体股票跌势影响的首尔股市下跌0.3%，是星期三亚太区内跌幅最大的股市。FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员胡悠认为，韩国超预期的通货膨胀率也是市场低迷的原因。

本地股市全天交易量达14亿8000万股，交易额12亿4000万元。上升股368只，下跌股232只。

海指成份股升多跌少，25只上扬，四只股价下跌，一只持平。

领涨的成份股包括新加坡航空公司（SIA）起2.36%至6.51元，海庭（Seatrium）走高2.25%至0.091元，云顶新加坡（Genting Singapore）上扬2.24%至0.915元。

跌幅最大的是华业集团（UOL），下挫1.25%，闭市报5.53元；创业公司（Venture Corp）下滑0.57%至14元；DFI零售集团滑落0.5%至2.00美元。

DigiCore房产信托 增持德国数据中心

个股消息方面，DigiCore房产信托（Digital Core REIT，简称DCREIT）闭市后宣布，信托欲寻求单位持有者批准，以1亿1700万欧元（约1亿7055万新元）增持位于德国法兰克福（Frankfurt）的数据中心。数据中心净可出租面积达到44万9546平方英尺，出租率为92%，租户包括在赞助机构全球平台上有众多部署的蓝筹客户。信托闭市涨2.52%至0.61美元。

永泰控股（Wing Tai Holdings）闭市后宣布，公司已设立一个为数10亿元的多币种债务发行计划。公司在这项计划下可发行的债务种类繁多，其中包括不同利率性质和偿还期限的票据，以及没有固定到期日的永续证券（Perpetual Securities）。筹集款项将作为一般营运资金、投资项目以及偿还现有贷款。这债券发行计划已获得新加坡交易所原则批准。永泰控股闭市涨0.71%至1.41元。