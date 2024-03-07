租金回报较高 零售商业地产成新宠

较高的租金回报，提升了投资者近期对本地零售房地产的兴趣。自去年第四季开始，多家购物商场转手。分析师认为今年可能会有更多交易，其中不乏外国买家。

马来西亚郭氏集团（Kuok Group）旗下长春产业（Allgreen Properties）刚以5亿5000万元收购利达广场（Seletar Mall），成交价比年初传闻的5亿2000万元高5.8%。

高纬环球（Cushman & Wakefield）新加坡及东南亚研究部主管黄显洋说，本地零售房地产较高的租金回报吸引投资者。

去年10月，金信资本（Apricot Capital）花费1亿零500万元购入武吉知马地区永久产权综合发展项目实宁中心（Serene Centre）。一个月后，吉宝资本（Keppel Capital）斥资近3亿5000万元，从联明控股（Lian Beng）和金信资本手中购得办公和零售大厦Wilkie Edge。当月，本地企业家许邦安夫妇以9168万元买入荷兰路的芝里达购物中心（Jelita Shopping Centre）。

世邦魏理仕（CBRE）资本市场主管郑兆能指出，本地零售地产可提供4%以上租金回报率，在疫情期间和之后一直具韧性，特别是市区外，入驻率保持在90%以上。随着经济复苏和利率有望下调，预期将保持高入驻率和更高的租金收益。

高纬环球报告指出，零售租金上涨既有需求端驱动，也受通胀影响。旅游业复苏，有望助乌节路商业区租金增幅达2%至4%。在稳定客流量支撑下，预计优质邻里零售房地产租金今年同比增长1%至3%。

根据第一太平戴维斯（Savills）日前的报告，随着本地游客人数和消费持续复苏，越来越多海外品牌在黄金地段开店，预计今年乌节路地区平均租金同比上涨约3%至5%。报告举例说，瑞士名牌手表店理查德米勒（Richard Mille）去年10月在乌节路新开设的全球最大旗舰店，占地达7500平方英尺。

分析师认为，今年零售房地产交易市场会更活跃，继续吸引外国买家。

分析师：外资或从东亚转向东南亚

第一太平戴维斯研究部主管张敏璋说，外国投资者可能正将东亚的投资分散到东南亚。我国政治经济环境稳定加上市场供需平衡，将继续吸引他们入场。今年利率下调，也让零售资产比去年更具吸引力。

黄显洋认为，目前亚太地区资金流动性高，会支持资本进入新加坡房地产市场。

高力国际（Colliers）亚洲房地产咨询主管高文星（Govinda Singh）说，优质零售房地产今年将继续吸引外国买家。在中国买家去年买下樟宜坊（Changi City Point）和远东购物中心（Far East Shopping Centre）后，以4亿5000万元竞标出售的乌节路诗阁广场预计也会受外国买家关注。

樟宜坊被一中国家族收购，远东购物中心的买家是中国富商杜双华旗下公司。