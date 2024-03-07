兼职导师传授本职专长 一条龙AI培训更接轨市场　

人工智能这两年的火爆程度，在科技界无出其右。一时间，市场对这类人才求贤若渴。看到机遇的他们，巧借东风，在本地闯出了属于自己的人工智能路。

“虽然打算改行人工智能的人日益增多，但本地培训机构难以给予求学者立竿见影的工作技能。因为培训时间短，以及授课讲师缺乏实战经验。”

讲师全是兼职 传授所从事和擅长知识 确保学员与市场接轨

Heicoders Academy的首席执行官兼联合创始人马敏雁（28岁）指出，来参加培训的学员不是为了转行，就是希望通过科技提高工作效率。他们渴求的是学以致用的知识。由于大部分全职讲师，与市场需求脱节，并不能满足求学者的要求。

为弥补这个培训短板，曾在GoJek和瑞士信贷任职过数据科学家和量化研究员的她，决定突破市场以往的培训模式。

马敏雁说：“以我们的亲身经历，想要掌握实用技能，必须跟从业者学习。按照这个思路，我们决定与各大科技公司在职员工合作。我们的讲师全部是兼职，教授的知识是他们正从事和擅长的，从而确保学员可以与市场接轨。”

这种培训模式，成为了公司发展的立足之本。

初创时兼职再逐步转全职 目前兼职讲师和助理近30人

Heicoders Academy联合创始人邝宇宁（32岁）说：“找到适合的兼职讲师不易，我们主要靠自己的行业人脉。现在，公司的兼职讲师和讲师助理已发展到近30人。其实，我自己目前也在兼职。”

邝宇宁现仍是一家加密货币现货和衍生品交易所的总监。他说：“周一到周五的上班时间，我会全力完成主业。晚上和周末切换到另一个模式。”

身兼两职的邝宇宁着实体会到创业的不易，工作到凌晨是常有的事。他说：“刚开始创业时，敏雁也是从兼职开始。随着更多学员的加入，以及培训量的增加。我们商量由她先全职经营这份事业。”

马敏雁笑着说：“其实我俩最开始的关系只是生意伙伴，双方在一起的目的就是创业。后来，我们发现彼此在人生观、财务规划和公司发展等多个方面既有默契又互补，于是缘分让我们走在了一起。”

近四年培训上千学员 全链条服务从学前咨询开始

两人经过近四年的努力，他们已培训过上千学员。

对于Heicoders Academy吸引人的地方，邝宇宁说：“除了学以致用外，我们还借鉴了‘海底捞’从餐前到餐后的一条龙服务，学员从最初的课程咨询直到毕业后，都能享受我们的全链条服务。”

邝宇宁主要负责课程咨询。他根据学员培训前的水平以及对培训后的期望，建议并规划合适的课程。

“我们都会先详细了解每个学员的背景以及以后的职业打算。对那些暂时不适宜培训的学员，我会介绍一些网上的免费课让他们先接触感兴趣的领域。”

毕业生加入学生在线社区 继续交流分享

学员毕业后，Heicoders Academy也会与他们保持联系，并帮他们解决遇到的问题。邝宇宁说：“我们通过帮助第一批毕业生找到相关的工作，赢得了业界口碑，打造了品牌。”

马敏雁说：“每期毕业生都会被邀请加入我们的学生在线社区，他们可以与此前毕业的学生交流应聘经验，以及工作中遇到的技术问题。此外，我们也会定期更新市场中的工作机会。”

课程设计方面，Heicoders Academy根据难度分为三个阶段。初级培训主要针对想要了解人工智能的学生，中级培训是让学员掌握相关领域的基本技能，高级课程让学员接近行业专业人士。

马敏雁说，设计三个阶段的初衷，是让学员接触感兴趣的领域后，看自己是否真的适合。决心继续的，再深入学习。

这样的安排不仅有益学员，也增加了公司与他们的粘性。“因不同阶段有不同课程的推出，学员在这里可以得到更久更全面的培训，这也增加了公司收益。”

接下来，他们计划推出更多市场需求较高的行业培训。例如，数码营销和网络安全。此外，也将加强与政府学校和企业的合作，提供他们所需的人工智能课程。