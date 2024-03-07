中小企认为政府金援措施有限 预算案对话会部长来解答

受访企业认为，今年的预算案为企业提供的直接现金支援有限，但公司更多能够从长远发展中得益。

与部长对话 了解如何借力新措施

2024年《联合早报》财政预算案对话会，将于星期五（3月8日）傍晚举行。届时，交通部长兼财政部第二部长徐芳达，文化、社区及青年部兼贸工部政务部长刘燕玲将与商界代表对话，讨论新财政预算案，以及起步公司和中小企业应如何借力新措施。

人工智能（AI）食品指纹平台ProfilePrint创始人兼首席执行官赖文祥在与《联合早报》的采访中指出，政策的连续性和稳定性对中小企业至关重要。他认为，今年财政预算案针对企业的帮扶措施相较以往更加完善，尤其对ProfilePrint这种中小科技公司来说，既解了“近渴”，又提供了长期发展支持。

他说，中小企业通常更关注眼前的生存问题，即使今天有盈利，也很可能不会优先考虑投资于未来三年、五年后的发展。然而，这些长期研究对中小科技企业的生存至关重要，就像ProfilePrint现在推出的产品就是在很多年前开始研发的。政府对“研究、创新与企业2025计划”（Research Innovation and Enterprise 2025）的增资，允许企业有更多机会尝试投入到长期研究中，从而提升竞争力和可持续发展能力。

数码支付机构FOMO Pay的创始人兼首席执行官刘溪对《联合早报》说，FOMO Pay作为一家金融科技公司，主要能从三方面受惠。

首先是企业税回扣，这是让盈利企业降低成本的最直接措施。

其次，为金融业发展基金（Financial Sector Development Fund）填补20亿元也让公司进一步实现数码化转型，引入先进的软件、工作流程，以及人才培养，有了更充足的资金支持。

另外，金融科技行业技术迭代速度较快，公司每年都需要进行人才培训。技能创前程企业补助（SkillsFuture Enterprise Credit）计划的延长在降本方面提供了一定帮助。

开发网上学习平台九竹教育云平台此前已将AI运用在课件设计、教学文案生成，以及题库生成等方面。创始人兼执行总裁余皓先生对《联合早报》透露，公司目前正大力投入资金对AI相关产品进行升级和完善，还处于“投入期”中。因此，在公司税回扣上所享有的权益有限，九竹教育更多是此次预算案的间接受益者。

他说：“政府推动AI领域发展以及全国宽带网络提速，都能够从侧面帮助到公司的产品完善和体验提升。”

本次预算案采取前瞻性方法

国际会计事务所玛泽（Mazars Group）技术与数码咨询总监黎子恩指出，本次预算案采取前瞻性的方法，着重提升新加坡数码生态系统的能力。吸引企业建立AI卓越中心对新加坡保持在技术领域的领先地位至关重要。

本届《联合早报》财政预算案对话会受邀宾客来自各行各业，包括创投业、科技业、生物医疗业、共享经济领域、餐饮业、农业，以及商会与商团，他们将现场出席在新报业媒体大楼举行的对话会。

对话会举办过后，相关报道将于下星期一（11日）发布，除了阅读报道，读者当天也可密切关注《联合早报》网站或手机应用，以及社交媒体账号，观看这场对话会。对话会的主要赞助机构是大华银行和劳动力发展局（WSG）。