前空姐梦幻花海餐馆吸引食客打卡　

餐饮业在新加坡一直处于相对饱和的竞争状态，其发展充满变数，几乎每天都有新店开张和旧店关门。《美食探珍·餐桌传奇》系列访问了三家餐饮品牌的从业人员，让他们分别分享如何从小摊贩、面包店和小饭馆开始，打造出今天的美食餐饮连锁王国。

作为一个包含多元种族，融合多种文化的国家，新加坡的饮食文化相当丰富多彩。中西餐、日韩菜、印度菜，从接地气的小贩中心再到奢华有内涵的米其林餐厅，要在竞争激烈的行业中脱颖而出，绝非易事。如果你曾路过怡丰城购物中心（Vivo City）、高岛屋（Takashimaya），或者是百汇广场（Parkway Parade），对cafe Q classified这家装修风格独树一帜的餐厅多少有些印象。在市场上，到这类少见的少女心满满的淡色花海主题餐厅，有哪位女生能忍住不去合照打卡呢？

1月时，记者与cafe Q classified创始人刘婉贞在她的餐厅中约见进行采访，直到她站在记者面前打招呼，完全没有意识到她就是要采访对象。毕竟，根据采访前的了解，采访对象明明是一位近退休年龄的女士，但走向记者的这位，看起来只有40岁出头。不仅身材、样貌保养得道，最重要的是她的眼神更充满一种在中年人眼睛里较少见的“好奇感”，似乎永远对周围的一切有探索欲。

刘婉贞透露，年轻时她曾在新加坡航空公司当了11年的空姐，多年的职业要求培养了她的自律性，使她非常重视自己的仪态和形象。

她说：“其实工作和私人生活是分不开的，如果一个人在生活上不整齐、不干净，那在工作上很难做到井井有条、有纪律。在餐厅中，我们对员工的仪容仪表有严格要求，会定期有经理在巡视，这不仅是为了树立良好的企业形象，也希望我们这里的培训能潜移默化地影响员工，让他们越来越有自信。外在形象打理好了，受益的还是自己。”

不单靠美食吸引食客 重视店面装潢食物摆盘

2002年，在朋友的帮助下，刘婉贞在人生地不熟的吉隆坡开了一家创意精品面包店，将传统面包“时尚化”，每款面包都有特色和独特造型，不再是简单的圆形或方形。凭借其创意和独特性，这家面包店很快在吉隆坡打响名声。

刘婉贞笑称：“那时我真的就是一个‘清兵’，全凭一个‘勇’字。”

俗话说“好的开始，是成功的一半”，吉隆坡面包店大获成功，为刘婉贞正式开启餐饮创业之旅铺平了道路，经过多年发展，她的面包店在吉隆坡已开到了20家，新加坡有七家在运营。但商业嗅觉敏锐的她开始发现，近些年餐厅要想吸引食客，单靠口味可能已很难出圈。尤其是对年轻人来说，去实体餐厅就餐不仅仅是满足口腹之欲的“吃”，更是社交、休闲和放松，“打卡”拍照已经成为一种文化消费追求。一个能满足女生所有甜蜜幻想的梦幻花海餐厅cafe Q classified，由此诞生。

刘婉贞透露：“在创立之初，我就认定无论是店面装潢，还是食物摆盘方面，都一定要有值得打卡的元素，尤其针对女性群体。在现在的信息时代，酒香也怕巷子深，而客人拍照发在社交媒体上对我们来说是一种非常有效的免费宣传。”

如果网红餐厅仅仅是带上“打卡”的噱头，把品牌作为消费者美食蓝图的一个新奇探索点，那么迎来的结局往往是高开低走。要想长红，把“打卡者”变成回头客，靠的还得是口味。而第一家cafe Q classified在疫情期间诞生，短短不到四年，已经连开两家分店，这或许是对其口味的最佳证明。

刘婉贞说：“我接下来可能会再开其他色系的cafe Q classified分店，但这个品牌并不会无节制的开分店开不停。开太多，这个品牌会失去它的特色。”

在传统的家庭生活里，做饭的通常是女性。但在餐饮界，无论是当大厨，还是当老板，却都是男性居多。刘婉贞认为，在男性主导的行业中，女性虽然可能面临更多挑战和压力，但同样具有优势，展现自己的才华和能力。

刘婉贞说：“做餐饮业其实要和很多人打交道，女性的优势在于亲和力更强。我很感谢自己在新航的从业经历，教会我怎么做好服务业，学会很多和人相处的技巧。但在生意场上，女性往往不够杀伐果断，目光不够长远，这两点是我一直在提醒自己要时刻注意的。”

手艺好但食物不新鲜 解雇主厨为维护口碑

在刘婉贞的另外一家香港茶餐厅中，她曾为保证地道口味而从国外特意“挖”来了一名香港主厨，虽然这名主厨的手艺没得挑，但餐厅却接到过关于云吞吃起来不新鲜的投诉。

她说：“知道这件事后，我马不停蹄飞回新加坡和大家开会，表示这种情况是零容忍的。但很快同样的事情又发生一次，所以我们立马解雇了这位主厨。毕竟在餐饮业，得罪一个顾客就等于得罪1000个顾客，口碑真的是很重要。”

如果人生是一张答卷，你会给自己打几分？当我问及这个问题时，心里猜想，这位女企业家事业成功、容貌姣好、性格阳光乐观，肯定会给自己打出一个90分以上的高分。但出乎意料的是，她打了80分。

刘婉贞说：“扣掉20分是因为我的人生所尝试的行业并不多，主要是在餐饮业。我真的很有兴趣去了解、学习一些其他领域的知识，我永远对这个世界抱有一颗得不到满足的好奇心，想去学一些我不了解的东西。”

目前，刘婉贞虽已近退休年龄，但却没有退休计划。她说：“其实我一想到退休，会感到有点难过。我觉得每天醒来面对四面墙的日子，是没有人生目标的。前三个月可能感到轻松，没有压力，但长久下去，恐怕朋友圈都会慢慢变小。所以，我觉得年老的时候可以少做一点工作，但不要完全不做。”

三之一