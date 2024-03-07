收藏小卡片或变大富翁 代售公司发掘全球商机

收藏薄薄一张动漫或球星卡片，若干年后再卖出就能变身百万富豪，这听起来有些不可思议却又并非没有可能。收藏卡在全球不乏拥趸，本地两个年轻人看准这个百亿规模的“小众市场”，帮助藏家们把手里的卡片流通起来。

走进SCC Consignments公司的办公室，不大的空间里堆满形形色色的收藏卡片，NBA、宝可梦、迪士尼……它们的成色或新或旧，年代或远或近，价值从几百元至几千元不等。每天，本地的藏家将数百张卡片寄来这里，谢嘉杰和刘文洋一一检查拍照上传到eBay拍卖，然后这些卡片漂洋过海，辗转送到全球的藏家手中。

1999年发售宝可梦卡 以约22万元成交

这些卡片的发售方式大多与盲盒类似，一包的价格不超过几十元，但如果买家开出稀有卡片，单张卡的价格可能上千元。

而那些价值更高的“天价”卡片，则通常是经过时间沉淀且极为稀缺的卡片。SCC卖出的最贵卡片是一张1999年发售的宝可梦卡，以16万5000美元（约22万新元）成交。

在2020年开始这门生意之前，谢嘉杰还只是个人收藏者，不为投资，只为爱好。“我喜欢足球，之前买了很多曼联的卡，因为上面有喜欢的球员的照片和签名。我当时大概有一千多张卡片，想要卖出一些再买新的，但发现收藏卡这样的小众商品在本地很难找到合适的买家。”

目光转向海外 注册eBay店铺

足球卡爱好者大部分在国外，他自然地把目光转向了海外——是不是可以把自己的卡卖给国外藏家呢？抱着试一试的心态，他注册了一个eBay店铺，那一刻起，生意的雏形有了。

被问及如何有信心把个人的一次偶然的需求变成事业，他说：“我了解到在美国有做得很大的收藏卡代售公司，但在东南亚好像还没有这样的服务，估算过市场需求之后，我觉得可以做到。”

2020年8月，他离开了服务了15年的空军部队，决定做“第一个吃螃蟹的人”，专注经营代售收藏卡的生意。很快，经同圈子里的藏家互相推荐，自己的店铺吸引了很多卖家，甚至有马来西亚、印度尼西亚、泰国、香港的藏家慕名请他代卖。

2022年，他邀请朋友刘文洋加入，共同投身这份小众的事业。刘文洋回忆：“最初确实是有一些担忧，因为我们都不知道新加坡到底有多少藏家和卡片，很多东西是不确定的。但很快就发现，收藏卡的市场其实很广阔，潜力很大。”

那一年，在拍卖公司Heritage的拍卖会上，一张1952年由球员卡公司Topps发行的棒球球星曼托（Mickey Mantle）球员卡以1260万美元的天价卖出，震动收藏圈。

经营模式较稳妥 只做代售

在经营模式上，他们采取了较为稳妥的路线，从解决本地藏家的痛点出发，只做代售，从中抽取5%至15%的佣金，而不是买入再卖出赚差价。卖家寄来卡片后，他们根据市场行情设置起拍价，在eBay上进行30天的竞价拍卖，价高者得，整个过程对卖家完全透明。

由于精准抓住小众群体需求，他们很快建立了自己的独特优势。2022年公司营业额达到70万美元，2023年翻倍至150万美元，并在这两年分别获得eBay Rising Star Award和Biggest Leap Award。

谢嘉杰说，目前公司在积极开展和海外拍卖行的合作，让公司更有影响力。“如果有一些价值非常高的稀缺卡片，那么可能eBay就不是最合适的平台，而要放到拍卖行去卖。”

“收藏卡市场已经是一个很成熟的市场，从NBA这样的赛事，到卡片发行商，到为卡片做鉴定的评级公司，再到买家和卖家，它其实是一个完善的生态系统。但新加坡市场小，所以生态系统可能就停在买家，很难再二次交易。我们的作用可能就是补上缺口，让他们可以卖掉，再买入，让卡片流动起来。”

收藏卡本身就有着全球化基因，下一阶段，公司计划“往外走”。“我们发现周边国家有很多收藏者，他们没有办法卖掉自己的卡片。我们希望可以在马来西亚开分公司，将来再拓展到其他国家。”