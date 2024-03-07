企业如何按ISSB标准进行气候披露 新交所展开公开咨询

新加坡交易所监管公司（SGX Regco）针对如何把国际可持续发展准则理事会（International Sustainability Standards Board，简称ISSB）标准，纳入可持续发展报告中的气候相关披露，展开市场公开咨询。

监管公司星期四（3月7日）发布文告。这是以可持续发展报告咨询委员会（Sustainability Reporting Advisory Committee）于2月28日提出的建议为基础。

监管公司首席执行官陈文仁在文告中说，ISSB在全球范围内推出，有助于实现上市公司可持续发展信息披露标准的统一和对比。新交所帮助上市公司根据新标准披露报告，为未来低碳做准备。

2025财年起 报告须遵循ISSB标准

政府上周宣布，分阶段强制新加坡上市公司和大型非上市公司披露气候相关信息。 从2025财年起，所有本地上市公司须披露气候相关信息，并按照ISSB定下的标准来报告。目前上市公司已须做出气候相关披露，但可以使用其他国际认可的标准。

监管公司也计划要求公司在可持续发展报告中，披露与环保相关的六项主要内容，而不是在目前“遵守或解释”的基础上。

这六项包括重要的环境、社会与治理（ESG）元素、符合气候相关财务披露工作组（TCFD）建议的气候相关信息披露、可持续发展目标、可持续发展报告框架、可持续发展实践的董事会声明和相关的治理结构，以及相关政策、实践和绩效。

对此，监管公司建议修订上市规则，并提出可持续发展报告，包括以下内容。

从2025财年起，上市公司在准备与气候相关披露时，应参考ISSB的IFRS S1和IFRS S2披露要求，包括（永久）结构性和（临时）过渡性豁免。

公开咨询4月5日截止

从2025财年起，上市公司须披露温室气体范围一和二的排放量和测量方法。2026财年起，这要求也适用于范围三。范围一是企业生产的直接排放，范围二是企业购买能源的排放，范围三是雇员出差等活动造成的间接排放。

公开咨询截止日期为4月5日。