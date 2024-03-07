证投会：大东方控股董事费三成应以股票支付

新加坡证券投资者协会（SIAS）建议，大东方控股（Great Eastern Holdings）的董事费，30％以大东方控股的股票支付，而不是现金。

证投会是在星期四（3月7日）公开致函给大东方控股董事会，支持小股东对来临常年股东大会的要求，并进一步提出上述建议。

大东方控股的一批小股东向公司董事会提议在即将举行的常年股东大会加入三个议案让股东表决：扣留30％的董事费直到股价达标、高管股票选购权计划以大东方控股股票取代华侨银行股票，以及委任独立财务顾问来探讨提高股东价值的方案。

这批股东据说有超过100人，由持股10多年的独立投资者王振宇带头。

不过，大东方控股星期三（6日）说，它已征询法律意见，认为这批股东的提议不符合所有必要的要求。它劝股东谨慎买卖公司的股票，因为不能确定有关股东的提议是否能够实现。

对于大东方控股的回应，证投会表示感到意外，因为这种法律式的回应似乎避开了小股东关注的重要课题——改善股东价值。股价持续表现不佳，是个必须解决的问题。

证投会认为董事会应该从公司和股东整体的立场来评估提议的议案，并认为寻求股东表决那三个提议的议案是很有价值的做法，因为三个议案都旨在加强董事与所有股东的利益的一致性，这关系到良好企业治理方法。董事会直接拒绝这些议案是为时过早，尤其是基于法律方面的技术理由。因此，证投会鼓励董事会考虑法律的精神，把这三个议案包括在来临的常年股东大会的议程中。