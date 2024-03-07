报告：新加坡女董事比率逾四分一 增速为亚太地区最快

数据表明，在列入MSCI亚太指数的新加坡公司中，2023年女性担任董事席位的占比为25.3%，较2022年增长3.7个百分点。这一比率与全球平均水平基本持平，但增速高于全球平均值，并且为亚太地区最快。

全球投资决策支援工具和服务供应商MSCI星期四（3月7日）发布的2023年度《女性董事比率进度报告》显示，2023年MSCI全球基准指数（ACWI）所涵盖的大中型成份股企业的董事会席位中，女性董事占比为25.8%，较2022年高一个百分点。

报告指出，全球范围内，董事会中女性占比得到改善，但地区差异明显，发达市场企业的女性董事比率（32.9%）仍远高于新兴市场企业（17.1%）。

在亚太地区，追踪五个发达市场和八个新兴市场的MSCI亚太指数（MSCI AC Asia Pacific Index）成份股中，2023年女董事占比为18.2%，较2022年的16.6%有所上升。

其中，新西兰和澳大利亚的女董事占比超过四成，远超其他市场。马来西亚以33.1%排名第三。

新加坡的女性董事占比从2022年的21.6%増至2023年的25.3%，排名第四，不过增速是该指数13个市场中最快的。

就领导层职位的占比而言，新加坡2023年仅有12.5%的上市公司首席执行官由女性担任，比2022年降低1.1个百分点。形成对比的是，女性担任首席财务官的占比却高达41.7%，比2022年高出9.9个百分点。

另外，新加坡仍有8.3%的上市公司董事会全部由男性构成，尽管这一比率比2022年的9.1%有所下降。

印尼一半公司董事会无女性

值得注意的是，在MSCI亚太指数的13个市场中，新西兰、马来西亚和澳大利亚没有全男性董事会。而印度尼西亚却有一半的公司董事会里没有女性，比2022年的情况（44%）更糟。

MSCI 的ESG与气候研究部亚太区主管王晓书说，2023年亚太地区公司的女董事占比呈上升趋势，一定程度上得益于各个市场推出了促进董事会多样性的监管措施。

她指出，除董事会性别多样性外，监管机构和投资者已开始着眼于其他指标来评估企业的多样性，例如性别薪酬差距、其他高管职位的女性占比，以及相关政策、目标和进展是否透明。