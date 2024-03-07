私召车业者Ryde纽约上市 分析：成长型公司蒙亏上市不罕见

本地私召车服务供应商Ryde于星期三正式在美国纽约证券交易所挂牌交易，打响了本地公司今年赴美上市的第一炮。

市场人士认为，像Ryde这类成长型公司虽然处于亏损状态，但成功上市的例子并不罕见，因为投资者倾向于押注公司能够转亏为盈，以及更关注公司营收增长的前景。

Ryde星期三（3月6日）以每股4美元发售300万A类普通股，这个价位是公司之前预测的最低端，首次公开售股（IPO）筹集了1200万美元（约1605万新元）。

Ryde创办人兼首席执行官邹俊明在文告中说，公司将利用筹得的资金来增强竞争实力，支持公司进军新市场，并改进技术以促进增长。

根据公司招股计划书，尽管Ryde在2022年的营收同比增长42%，达到882万元，但公司仍蒙受492万元的亏损，亏损额比前一年的123万元有所扩大。

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员郑博仑接受《联合早报》访问时说，Ryde在蒙亏情况下仍能在纽交所成功上市，表明投资者可能对公司的增长潜力、市场机会或技术、创新或领导团队等其他因素持乐观态度。“成长型公司在蒙亏情况下上市并不少见，特别是在科技或运输等行业，因为投资者更注重扩张和市场份额占据，而非短期盈利。”

郑博仑认为，一些投资者可能押注Ryde未来能够转亏为盈，另一些投资者则可能更关注公司营收增长的前景，或随着时间推移能获得更大的市场份额。

公司资不抵债 或通过举债发股筹钱

辉立证券的首席股票经纪谭莹莹说，她对Ryde发售价在公司预测最低端并不感到意外，因为它并不掌握最火热的人工智能，在私召车市场也面对不少竞争对手。

截至2022年底，Ryde的营运资金为负384万元，股东权益为负763万元，显示公司陷入了资不抵债的状态。郑博仑认为，公司接下来可能尝试通过举债或发股来筹集更多资金，然而这将导致现有股东的股权被稀释，并可能对股价表现产生影响。

根据《联合早报》统计资料，去年共有七家本地公司赴美上市，包括总部设在新加坡的团购平台优佳（WeBuy）、生技公司新细胞医学（CytoMed Therapeutics）和房地产科技起步公司SIMPPLE等。按上市后的股价表现来看，除了靠AI技术驱动的SIMPPLE之外，另六家公司在星期三闭市价都跌破发售价。

也从事私召车业务的东南亚科技巨头Grab Holdings，在2021年12月2日以400亿美元通过与特殊目的收购公司（SPAC）合并方式，在纳斯达克（Nasdaq）上市交易。Grab在星期三闭市价为3.1美元，相较于首日交易的开盘价13.06美元，下跌了逾76%。

科技公司更可能赴美上市

问及为何选择纽交所而不是纳斯达克上市，Ryde发言人说，纽交所是全球市值最大的交易所，“能够提供高流动性，并为全球广大投资者提供机会，特别是那些对科技有深入了解的投资者”。

安永负责亚细安IPO市场的主管曾友强认为，纳斯达克过去是以吸引科技公司而闻名。然而，科技公司如今也在纽交所上市，两家交易所之间并没有太显著的差异。

本地公司赴美上市趋势并没有放缓迹象。曾友强认为，科技和生命科学公司更有可能考虑赴美上市，尤其是科技公司认为它们的商业模式在当地更容易被理解，希望这能转化为更高的估值、投资者兴趣和流动性。