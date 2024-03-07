隔夜美股涨势未提振亚太股市 海指微跌0.08%

美国隔夜股市受到利率年内有望下调提振，但这股涨势没有延续到星期四（3月7日）的亚太股市。由于中国的贸易数据比预期强劲，导致投资者担心中国政府会放缓刺激经济步伐，亚太股市多以跌盘收市。新加坡海峡时报指数微跌0.08%或2.36点，收报3133.78点。

亚太其他股市中，香港股市下跌1.27%，跌幅最重；东京滑落1.23%，深圳和上海则分别下跌1.20%和0.41%。台湾股市则攀高1.0%，悉尼和首尔股市分别起0.46%和0.23%。

IG亚洲市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说，虽然中国的贸易数据显现积极的一面，不过，由于低基数效应促使数字走强，市场人士仍会关注贸易改善趋势是否能持续。

叶俊荣说：“市场气氛也在美国非农业就业数据出炉前趋于谨慎，大家都希望看到劳动市场趋缓以提供减息空间。”

分析：这周股市走势受“中国因素”影响较大

辉立证券资深股票经纪李俊升受访时说，中国今年召开两会的结果有机会影响近期投资者的情绪。因此这周的股市走势受到“中国因素”影响将较大。

他说：“任何发展或公布，尤其是跟贸易政策、经济前景相关的宣布，以及人民币与新元兑换率的波动将牵制市场的情绪。”

海指全天交易量达13亿9000万股， 交易额10亿元，上升股242只， 下跌股280只。

30只成份股的股价跌多涨少，10只上升，15只下跌，五只持平。

领跌的成份股包括怡和合发（Jardine C&C），下挫3.18%至24.03元；云顶新加坡（Genting Singapore）下滑2.19%至0.895元；凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）下跌1.55%至1.90元。

涨幅最大的成份股是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），上涨4.49%至1.86元；香港置地（Hongkong Land）上扬1.94%至3.15美元；华业集团（UOL）上升1.63%至5.62元。

个股消息方面，新电信宣布，以9亿5000万元脱售在Airtel的0.8%直接持股，从中套利7亿元。交易完成后，新电信在Airtel的有效持股将从29.8%减少到29%。

新电信是Airtel的战略投资者，曾在2022年出售3.3%的持股，售价为25亿4000万元。新电信股价闭市上扬1.28%至2.37元。

旅店置业（Hotel Properties Limited）闭市后回复新加坡交易所的询问时说，2月27日公布139万1000元的房地产估值包括旅店置业大厦（HPL House），大厦部分空间作为公司的办公空间，部分出租赚取租金，而截至去年底131万9000元的估值只涵盖出租部分，公司自用的部分则被归类为房地产、厂房和设备的一部分。公司股价闭市维持在3.56元。

在观察名单中的胜达科技（Datapulse Technology）闭市后公布截至今年1月31日上半年的业绩。在营收大幅增长89.6%的带动下，公司取得30万1000元的净利，扭转去年同期亏损69万3000元的局面，每股盈利为0.09分。公司股价闭市维持在0.11元。