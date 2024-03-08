华侨银行推出新计划 助女企业家获得融资和指导

根据华侨银行最新公布的客户数据，在2018年新成立的中小企业中，由女性创办的占23%，2023年增至30%。

分行业看，2023年教育和零售新企业中，一半由女性创办；在医疗保健、商业服务和餐饮业，这一比率为三分之一；而在制造、能源、建筑和运输物流等男性主导传统行业中，仅为四分之一。

为鼓励女性创业热潮，华侨银行将在新加坡启动女性企业家计划（OCBC Women Entrepreneurs Programme），通过定制化的融资解决方案、教育研讨会，以及交流和指导机会，帮助女企业家扩大业务规模。

华侨银行星期五（3月8日）宣布这一计划，并将于4月正式推出。这是新加坡的银行中首个专门针对女性企业家的计划。它为女性创办的中小企业提供融资，特别的是，由女性创办的起步公司在成立头两年内可获得高达10万元的贷款，且免手续费。

华侨银行指出，这一计划是其中小企业可持续融资框架（SME Sustainable Finance Framework）下“社会贷款”类别的一部分。该框架于2020年推出，去年底更新时加入了“社会贷款”这一新类别。

华侨银行环球商业银行业务部总裁高体良在记者会上透露，根据客户数据，女性创办的中小企业前三年销售额增长略低于男性。他说，如果女性企业家能够在早期获得融资，这种差距可能会缩小或消除。

医疗科技起步公司N&E Innovations创办人颜明荃一年前开始与华侨银行合作。她说，女性企业家在创业早期往往面临融资困境，且感到孤独。

3D服装设计科技公司Browzwear的主席林燕萍在20多年的创业过程中观察到，相比男性，“女性在创业期会倾向于退后一步，先弄清楚事情，然后再行动”。

对此，高体良认为，在早期增长阶段，女性看起来更加谨慎。这意味着她们本可以更早地获得资源来扩大业务，但可能会因此延后。

他还强调，问题的关键不仅仅是融资。“更为重要的是建立信心，建立可验证的、清晰的商业模式，而这些都来自于与志同道合的企业家、有经验者接触的机会。”

因此，除贷款支持外，这项新计划还将包括教育研讨会等内容，帮助女性企业家互相建立联系，并获得指导和经验。

华侨银行指出，这次在新加坡推出的新计划，不久后也将在马来西亚和香港推出。高体良告诉记者，这项计划对女性企业家没有硬性门槛，但在新加坡和香港，可能会更多关注那些处在创业前10年阶段的女性，“这是该计划可以产生更多影响的地方”。