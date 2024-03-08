大华银行女性持卡人 2023年娱乐支出增长140%

根据大华银行信用卡交易数据，我国女性持卡人的娱乐相关支出在疫情后激增，2022年和2023年分别同比增长175%和140%。旅行相关支出呈现类似增势，过去两年分别增长300%和160%。

大华银行星期五（3月8日）发布的女性消费数据显示，我国女性经济实力日益增强。从2019年至2023年，大华银行女士借记卡和信用卡（UOB Lady’s Debit and Credit Card）的新加坡账户总账单增长约70％，同期交易总数增长一倍多。过去五年，每张女士信用卡的平均活跃支出增长超过50％。

过去五年 餐饮和娱乐消费增长最快

过去五年，餐饮和娱乐是女士信用卡消费增长最快的领域，分别增长150%和90%。

大华银行指出，本地娱乐活动的增加推动生活体验类消费增长，例如正在举行的泰勒丝演唱会。去年6月，泰勒丝宣布在新加坡开演后的一周内，由于大华银行持卡人可享受独家预售权，新加坡的女性持卡人增加近10％。

数据还显示，除消费增长外，女性客户在大华银行的资产总额稳步增长，从2020年底至2023年底增长近35％。

此外，女性正积累更多储蓄。2023年，大华银行女士储蓄账户（UOB Lady’s Savings Account）持有者数量同比增长30%以上，女性客户储蓄账户平均余额同比增长6%。所有女性客户中，近一半持有高收益储蓄账户，例如UOB One或Stash账户。