报告：77%企业在高管激励计划中采纳ESG指标

实现可持续发展目标是企业的优先事项，公司开始在高管薪酬和激励指标中采纳环境、社会与治理（ESG）。专家指出，ESG指标必须合理客观，以及评估方式透明，否则它会变成容易达到的关键绩效指标，并可能造成薪酬膨胀。

根据金融服务公司WTW今年1月发布的一项调查报告，在亚太区，去年有77%的企业在高管激励计划中采纳ESG指标，高于2022年的63%。在30家新加坡企业当中，约93%这么做，这个比率在七个亚太区国家中最高。

报告指出，亚太区高管激励计划采纳ESG指标的情况，受到各市场的披露要求水平的显著影响。因此，澳大利亚、日本，以及新加坡在采纳ESG指标方面领先于其他市场。

就高管薪酬而言，企业治理专家兼新加坡国立大学商学院教授麦润田，联合亚洲可持续金融学院（Sustainable Finance Institute of Asia）及澳大利亚公共会计师协会（CPA Australia），于2022年发布的研究报告指出，新加坡的26家大型上市公司当中，有38.5%表示高管薪酬与ESG挂钩。这个比率高于马来西亚（10.8%）、菲律宾（5.3%）和泰国（14.3%）这三个亚细安国家。

麦润田接受《联合早报》访问时说，企业须使用合理客观的ESG指标，以及透明地披露所选的指标如何评估表现。“否则，ESG指标可能会变成容易达到的软性关键绩效指标（soft KPIs），并可能导致薪酬膨胀。”

负责监督薪酬委员会 应真正独立可信

“此外，负责监督的薪酬委员会应真正独立且可以信任，以便委员会有必要行使酌情权对薪酬进行调整时，可确保薪酬公平和不会过高。”

麦润田说，一些全球企业，尤其是能源公司，它们使用非常具体的ESG指标，通常跟温室气体排放和安全事故有关。公司也会披露各指标具体的权重，以及不同绩效指标水平的薪酬支付。“新加坡没有一家公司达到这种透明度。”

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群教授受访时指出，在新加坡大型上市公司当中，吉宝有限公司（Keppel）、胜科工业（Sembcorp Industries）、凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）等企业的薪酬，已纳入ESG相关指标。

至于中型市值企业，高管薪酬与可持续发展表现挂钩的包括新捷运（SBS Transit）、大和房屋物流信托（Daiwa House Logistics Trust）和佳发公司（Japfa）。小型市值企业包括京华大酒店（Hotel Royal）和高峰控股（Alpina Holdings）。

虽然新加坡在这方面的表现优于亚太区和亚细安国家，但对比之前似乎有些逊色。新加坡交易所监管公司（SGX Regco）和国大商学院治理与永续发展研究所进行的调查指出，将高管薪酬与可持续发展表现挂钩的公司比率，从2021年的26%跌至去年的16%。

卢耀群认为，这可能是因为气候相关指标处于早期开发阶段，以及缺乏可用来评估绩效和决定薪酬的数据。