超高净值女性日增 去年全球有337名女亿万富豪

去年，全球共有4万3457名超高净值人士（UHNWIs）是女性，女性亿万富豪则有337名。尽管女性占全球超高净值人士和亿万富豪的比例只有11%和13%，但自2010年来，这个比例已大幅提高。

这些超级女富豪大多为60多岁的寡妇、继承人或家庭主妇，很大概率来自美国、中国或欧洲发达国家。她们的财富主要来自继承财富或结合继承与自创的财富，当中又以传统“旧经济”行业，例如餐饮业、零售业和制造业为主。这些超级女富豪一般也对社会事业有浓厚的兴趣。

瑞士宝盛集团（Julius Baer）星期五（3月8日）发表的一份研究报告，披露了上述女富豪数据和她们的典型特征。超高净值人士指的是那些个人资产至少3000万美元（约4000万新元）的超级富豪，亿万富豪的个人资产则至少10亿美元。

虽然超高净值人士只占高净值人士（HNWI）的1%，但是他们所控制的财富是高净值人士财富总数的34%；而超级女富豪与亿万女富豪的人数更是节节上升，从2010年分别占9%和6.5%，增加至去年的11%和13%。

报告说，超级女富豪人数增多，主要是因为财富转移变得更频密，更多女性继承庞大财富。加上随着商业观念的转变，白手起家的超高净值女性人数也有所增加。

超级女富豪多来自中美

在新加坡，高净值人士中，女性与男性的比例是15.8%和84.2%，多数高净值人士是退休人士或接近退休人士，而且年龄在50岁以下的比率很低。由于我国的历史短，薪资收入和创业是最常见的财富来源，占高净值群体的93%。

美国和中国是超级女富豪的主要来源地，两国拥有最多高超净值人士和女性亿万富豪，去年两国的亿万富豪人数总和占全球亿万富豪人数超过一半。

研究报告披露，男性与女性超高净值人士有着相同资产配置选择，都把最大的权重放在流动资产。另一方面，有越来越多超高净值女性使用信托作为财富保值的工具，尤其是那些尚未掌握理财技能的寡妇或离婚妇。

传统上，男性亿万富豪停留在《福布斯》富豪榜上的时间比女性长，男性能停留榜上至少五年的概率是44%，而女性是40%；女性财富继承人在某个时间点失去财富的概率，是男性继承人的1.18倍。因此，报告认为，这进一步证明了超高净值女性必须更积极参与投资和管理自己的财富。