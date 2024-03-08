就管理内化10议案 胜宝工业信托特大通过八项

胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）特别股东大会通过10项议案中的八项，包括成立代表股东的管理内化委员会以监督信托管理的内化，以及通知受托机构一个月内收购现有外部管理公司，收购价不得超过1000万元。

胜宝工业信托是在星期五（3月8日）早上举行特别股东大会。所有通过的议案支持票率都低于60％，不获通过的议案2和议案9，所获得的支持票率都超过40％。

股东欲知管理内化时间表及金管局豁免详情

在特大问答时段，股东踊跃提问，有时甚至质问受托机构。Quarz Capital等股东要求受托机构提供管理内化的具体时间表，以及有关上个月获得金管局豁免的详细信息，究竟是豁免什么。但股东都没有获得答案。

胜宝工业信托的受托机构是汇丰机构信托服务公司（HSBC Institutional Trust Services）。这次特大，受托机构有三名代表在台上，全程几乎都是股东和受托机构在“交锋”。

首先是汇丰的代表陈述管理内化工作至今的进展，强调已经取得“很大的进展”、已来到“最后阶段”。此外，虽然股东有不同看法，受托机构始终保持中立。不过，管理内化需要时间完成，走捷径将给股东带来风险。

受托机构威胁辞职 让人质疑是否应放弃

Quarz的研究主管徐智鹏随后在与股东交流时明确表示，受托机构坚持的立场可能导致管理内化计划失败。他指出，信托为此支付了巨额费用，仅在上财年下半年就花费超过300万元，并预计在现财年上半年还须支出同等金额。令人意外的是，受托机构竟然以威胁的口吻表达，若股东提出过于苛刻的指示，他们可能会选择辞职。这种以辞职相威胁的态度，让人质疑是否汇丰应该考虑放弃这项业务。

汇丰的代表回应说，受托机构完全致力于把管理内化的工作，但必须非常清楚说明，如果要求它做的事情造成它必将违反条规，它就必须探讨其他选项。

多名股东发言，纷纷要求汇丰提供管理内化的时间表，都被汇丰的代表以进展受多方面因素影响，包括法院、管制者和股东，因此不能提供“有误导性”的时间表。至于“很大的进展”和“最终阶段”究竟是指已完成50％还是70％的问题，以及金管局上个月到底给予什么豁免，汇丰的代表也都是三缄其口。

面对这一局面，台下股东们“怨”声四起。即便汇丰的代表指出，一般情况下需要时间向当局查询才可能透露相关内容，但积极发言的股东依然不满意。

反对管理内化ESR集团持股21％ 信托契约修改难获75％支持

眼下双方意见分歧的一个关键问题依然是，是否必须修改信托契约以及取得75％股东支持率才能通过。

汇丰的代表说，受托机构就此已寻求法院的指示，因为股东持有不同看法，如果没有法院的指示，它可能会被不满的股东控告。

不过，如果信托契约的修改必须获得75％支持率，而管理内化要通过这一关，似乎难如登天，因为反对管理内化的最大股东ESR集团已持有21％股权。