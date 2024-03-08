首届亚洲女性科技领袖奖揭晓 50位科技人才获奖

根据联合国教科文组织的数据，在全球主要的机器学习（machine learning）公司担任技术职务的员工中，只有20%是女性。全球人工智能研究人员中，仅12%是女性，专业软件开发人员中，仅6%是女性。

为激励更多女性投身科技领域，推动科技行业更加多元和包容，首届亚洲女性科技领袖奖 (Asia Women Tech Leaders Awards，简称AWTLA) 星期五（3月8日）公布获奖名单，并举行颁奖典礼。

50名获奖者来自新加坡、澳大利亚、孟加拉国、香港、印度、马来西亚、蒙古和菲律宾，涵盖了数据科学家、软件工程师、硬件专家、首席信息官、首席技术官和网络安全专家等多个职业角色。

本地人工智能起步公司KeyReply的首席执行官赵珮如是获奖者之一，她也是创办了三家公司的连续创业者。在颁奖典礼上，她建议那些想要从事科技业的年轻女性，可以从小事做起，建立自信，并不断积累自己的作品，做好准备，这样就可以在未来从事自己喜欢的事情。

另一获奖者——Grab商业信息科技解决方案负责人练玉珍建议年轻女性，要有求知欲和好奇心，知道自己想要什么，并设定明确的目标。她还认为年轻女性要多和别人交流，收集到的信息越多，越能知道自己想要什么。

该奖项由信息科技咨询公司HCLTech赞助，于去年10月发起提名，共收到来自亚太地区13个国家的126位提名者。由科技行业领先从业者组成的独立评审团进行评估后，最终评选出有技术专长、创造了突破性的产品和解决方案，或将其技术商业化的50位杰出科技女性。