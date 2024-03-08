分析：综合企业与交通股去年盈利最佳 今年寄望减息带动REIT反弹

电价大涨和旅游业复苏，带动综合企业和交通运输股去年全年的盈利表现最佳。展望今年，分析师都寄望美国减息，本地房地产投资信托（REIT）将反弹。

许多上市公司已经陆续完成发布去年第四季和全年业绩。辉立证券研究主管周冠龙接受《联合早报》访问时说，上市公司的第四季业绩表现大致符合预期。银行、建筑材料和酒店业的盈利最为强劲，其他行业普遍疲弱，包括房地产投资信托、制造业、房地产、医疗保健，以及消费行业。

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员陈秋伊受访时也说：“银行股因净利息收入增加，去年第四季的盈利表现较佳，而房地产投资信托因利率上升，融资成本增加，相对逊色。”

海指成份股去年第四季盈利增长负5％

根据彭博社的数据，新加坡海峡时报指数成份股去年第四季的盈利增长是负5％，是全年表现最差的一个季度。

陈秋伊指出，每一季的增速变化主要是受到前一年的比较基础所影响。受到冠病疫情冲击，海指股2020年的季度净利都出现萎缩，到了2021年大幅反弹，接下来进而形成了较高的比较基础。

从全年来看，周冠龙指出，表现最好的行业是综合企业和交通运输股。

若包括脱售岸外与海事业务带来的33亿元收益，吉宝有限公司（Keppel）去年全年净利大涨339％至40亿6700万元，创历来最高；胜科工业（Sembcorp Industries）全年净利增长11％至9亿4200万元。

新加坡航空公司（SIA）截至去年底的2023/24财年，首九个月净利劲增35％至21亿元创下新高，而且已经达到上财年全年净利的水平，全年净利有望再创新高。

周冠龙说：“如果电力市场趋于稳定，电价涨幅没有太大，综合企业去年取得的巨额利润，今年恐怕难以为继。”

他也说，航空公司将因为竞争更加激烈和同行增加运力，新财年的利润可能下降。

房地产与必需消费品去年表现最逊

房地产和必需消费品都是去年全年表现最差的两个板块。凯德投资（CapitaLand Investment）下半年亏损1亿7000万元，全年净利下跌79％至1亿8100万元；城市发展（City Developments）下半年净利虽增加51.2％，全年却大跌了75.3％。

丰益国际（Wilmar International）去年下半年和全年净利下跌21.3％和36.5％。

老虎证券市场策略师黄佳仁受访时指出，美国联邦储备局今年减息，将为房地产和房地产投资信托这两个板块提供支撑。他也说，旅游业进一步复苏和宏观经济条件改善，必需消费品股今年的盈利表现估计较好。

零售与酒店信托首季有望因泰勒丝旋风受益

展望今年，周冠龙的首选是新科工程（ST Engineering）、新电信（Singtel）和星展银行（DBS）。黄佳仁最看好远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）、凯德综合商业信托（CICT）和新航。陈秋伊的首选是凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）、丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）和UMS控股。

周冠龙认为，信托的反弹还取决于美联储何时启动减息，以及减息的速度。

黄佳仁则不仅乐观看待减息能提振房地产投资信托，他认为，新加坡和中国落实免签证安排，以及我国将进一步为旅游业发展基金（Tourism Development Fund）注资超过3亿元，都对旅游相关行业有利。

星展集团研究的一份报告指出，市场预测美联储今年年中开始减息，到年底将减息三次至四次。报告认为，美联储启动减息前，本地零售和酒店信托在今年第一季，就将因为美国天后泰勒丝（Taylor Swift）带动的经济效益，或称“Swiftonomics”，而受益。