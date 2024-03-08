美联储强烈暗示今年降息 推动本地股市涨0.42%

本地投资者预期美国联邦储备局会从6月开始降息，带动股市上扬。新加坡海峡时报指数在星期五（3月8日）上升13.31点或0.42% ，闭市报3147.09点，全周上升0.4%。

各大亚洲股市一片欢腾，香港上升0.76%；上海起0.61%；东京收涨0.23%；首尔劲扬1.24%；悉尼起1.07%。

美联储主席鲍威尔日前表示，美联储要取得成功抑制通胀的信心，而“这个信心”已经不远，到时会开始放松货币政策。

分析：市场留意下周经济师调查报告

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时说：“美国隔夜股回弹，美联储主席于国会听证会上强烈暗示会在今年降息，是亚太市场在星期五早上情绪积极的原因。可是这个情绪到了午盘转为谨慎，导致美国期货横摆。投资者会密切留意2月份美国非农业就业数据 ，以进一步了解美国的就业市场情况，以及这项数据对通货膨胀率的影响。”

据新加坡交易所市场战略师霍维（Geoff Howie）统计，海指自2月28日起出现整合，收于3150点以下并在3月5日跌至3100左右，接着回升至3130点以上。

他指出，市场会密切留意下个星期公布的经济师调查报告（Survey of Professional Forecasters），尤其是经济师对外部经济增长放缓的看法和货币政策预期。

本地股市在星期五全天全场交易量15亿3000万股，交易额10亿5000万元。上升股339只，下跌股226只。

海指成份股升多跌少，领涨的包括DFI零售集团、凯德综合商业信托（CICT）和香港置地（Hongkong Land），分别上升5.42%、3.16%和2.86%，收报2.14美元、1.96元和3.24美元。

下跌的包括扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）、新加坡航空（SIA）和新翔集团（SATS），分别滑落1.08%、0.78%和0.39%，报1.84元、6.38元和2.56元。

在个股消息方面，胜科工业（Sembcorp Industries）与印度尼西亚政府拥有的公用事业公司PLN联手发展大型太阳能项目。两家公司组成合资公司，在新首都努山达拉（Nusantara）建造和发展一个能生产50兆瓦太阳能电力和14每兆瓦小时的电池储存。胜科工业股价起0.20%，报5.07元。

Eneco Energy前总裁阿迪亚违例 遭新交所公开谴责

新加坡交易所上市纪律委员会（Listings Disciplinary Committee）星期五公开谴责能源公司Eneco Energy前总裁兼执行董事阿迪亚（Aditya Wisnuwardana Seky Soeryadjaya），触犯多项上市条例。

其中一项是Eneco Energy没有及时披露公司在印度尼西亚苏门答腊岛占碑省（Jambi）西部，开采石油和天然气的勘探与开采准证到期的信息。

阿迪亚也绕过委任供应商的公司内部程序，委任一家印尼经纪公司Mandiri Pratama Khatulistiwa （MPK）协助它取得银行保函，以延长勘探准证。

新交所要求阿迪亚提供一份他签名的保证书，保证不寻求担任董事会董事或发行者（issuers）的主要执行人员。

城市发展以近550万元回购95万股普通股

城市发展（CDL）在公开市场启动了股票回购计划，以近550万元回购大约95万股普通股。

集团发文告说，尽管集团基本面强劲，但股价目前显著低于内含价值。集团在星期五以每股5.69元至5.78元的价格买入95万4000股普通股，每股平均价格为5.75元，总金额近550万元。

这次回购的股票数量占其已发行股本的 0.11%。城市发展股价上升1.23%至5.75元。

大信商用信托（Dasin Retail Trust）收到前非执行独立董事孙曙的索偿信，追讨从2022年8月1日至他离职当天，也就是去年8月29日的董事费，总额为9万9139元。 信托价格以2.5分作收，无变动。