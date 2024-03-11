徐芳达：政府要助起步公司由小做大走向国际

今天的起步公司或中小企业可能成为明天的大企业，政府将着眼于支持有潜力和能力的本地公司发展，帮助它们提升技能和寻找机遇。与此同时，考虑到新加坡市场不大，政府将继续支持本地企业把业务扩展到海外市场。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达上个星期五（3月8日）在2024年《联合早报》财政预算案对话会上，发表上述看法。他以海事业为例，政府通过PIER71计划，鼓励本地起步公司为这个领域制定创新的节能减排，以及提高效率的解决方案。

这是徐芳达首次以财政部第二部长的身份，担任对话会的主宾。他说：“今天的起步公司有一些会成为明天的大公司，所以我们在支持它们发展的时候，要考虑到它们现在虽然是小公司，但是它们有潜能和能力，将来能够变成更有实力的大公司，制造更多的就业机会。”

鼓励中小企业参与可胜任项目

徐芳达指出，政府将鼓励淡马锡控股旗下公司，以及跟政府部门有直接来往的公司，如新加坡港务集团、樟宜机场集团和公共交通公司等，尽可能与本地中小企业合作进行项目。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达上星期五在2024年《联合早报》财政预算案对话会上说，政府将鼓励淡马锡控股旗下公司，以及跟政府部门有直接来往的公司，尽可能与本地的中小企业合作进行项目。（白艳琳摄）

他坦言，像兴建地铁线这类需要庞大资金和大规模公司参与的浩大工程，比较不适合中小企业和起步公司。不过，一些项目如利用人工智能来提高维修效率，很多中小型企业和起步公司其实能够胜任，因为这些都是非常专项的领域。

徐芳达提到，另一个从小做起的例子是邻里商店出身的本地时尚品牌Charles & Keith。这家创立于1996年的公司不断推陈出新，一步一脚印，发展成如今区域的知名品牌。

公众可上网观看对话会

这场对话会于报业中心举行，吸引百名商会和企业领袖参与。徐芳达和文化、社区及青年部兼贸工部政务部长刘燕玲在对话会上，与机器人起步公司Kabam Robotics联合创办人、精密工程制造商Patec首席执行官黄泓杰，节能减碳解决方案起步公司永续科技（EverComm）公司总裁陈秋豪，以及大华银行环球经济与市场研究主管兼执行董事全德健展开讨论。对话会由《联合早报》财经新闻主任沈越主持。

公众即日起可通过《联合早报》网站或手机应用，以及社交媒体账号观看对话会内容。另一方面，如何帮助企业走出国门，是对话会嘉宾重点讨论的另一个课题。

刘燕玲：获政府支持 本地企业出海更有底气

刘燕玲分享了24年前她在新加坡经济发展局任职期间，推出30万元种子资本计划的经验。她说，许多发展成跨国企业的本地公司如本地上市公司纳峰科技（Nanofilm），它们要的不只是获得政府津贴，而是政府对它们的支持。

“它们要的不是那30万元，它们是要跟其他人说，新加坡政府是我的股东，这在走出去的时候是一个重要的认可。”

刘燕玲指出，新加坡的市场实在太小，政府希望本地公司从创业的那一刻起，就放眼世界。

在问答环节中，有与会者形容今年的预算案是一个“劫富济贫”的预算案。对于富人的这种说法，徐芳达说：“因为你的收入比较高，所缴付的税有一部分是贡献于国家建设，一部分是来帮助其他比较弱势的群体，维持社会稳定性和凝聚力。有了这些条件，你才能够继续享有高收入，让你的企业继续做得好。所以从长远来看，这不只是付出，也有回报。”

他指出，以低收入家庭每缴一块钱的税来说，他们可获得四块钱的援助；中等收入家庭是一对两块钱；高收入家庭则是一对三角钱。

这场对话会由大华银行和劳动力发展局（WSG）主要赞助。