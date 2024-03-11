起步公司指援助计划门槛高 徐芳达：避免拨款给挂名公司

一些政府援助计划要求申请公司聘请至少三名员工，以及等候批准的时间太长，给起步公司带来挑战。

职业辅导平台Jump Mentors的创始人王玲（38岁）在2024年《联合早报》财政预算案对话会的问答环节中，反映了她的起步公司在申请政府援助计划时所面对的问题。

起步企业：申请生产力提升计划 等批准两至三个月

她说：“例如，可获1万元津贴的技能创前程企业补助计划（SkillsFuture Enterprise Credit）， 需要公司聘请至少三名本地员工。 对于起步公司来说，这其实是一个很困难的要求。 至于生产力提升计划（Productivity Solutions Grant）， 我本身尝试申请过，可是有关当局对我说， 要等两到三个月以上才会批准。我向其他初创公司的创始人了解，他们的经验是可能要等超过两到三个月。 ”

对此，交通部长兼财政部第二部长徐芳达回应时指出，技能创前程企业补助计划要帮助的不只是企业，同时也要帮助员工，因此规定申请公司聘请至少三名员工。此外，当局也要避免出现挂名公司，或是一人成立多家公司来申请津贴的情况发生。

徐芳达：谨慎使用纳税人的钱

他说：“我们用的都是纳税人的钱，所以要比较谨慎。”

徐芳达指出，政府通过其他方面支持起步公司，包括让它们在壹科技城起步谷（LaunchPad@one-north）享有比较低的租金，并且为它们提供指导和风险资金。

至于援助计划的等批时间长，这可能是因为一些公司的申请要求比较独特。如果是申请加入中小企业数码化计划（SMEs Go Digital），等批时间应该比较短，因为公司可选择已制定好的解决方案。