徐芳达：10亿元或不足 政府会确保AI领域拨款足够可持续

政府在2024财年预算案时宣布，未来五年拨款超过10亿元用于发展人工智能（AI）领域。然而，这笔投资从长远来看能否持续？而新加坡又缺少新兴科技人才，政府在这方面会给予企业什么协助？

有与会者在2024年《联合早报》财政预算案对话会中的问答环节，发出以上询问。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达回应时说，政府一旦拨出款项后，第一步就会确保有足够的钱。当然，在国际激烈竞争背景下，为AI拨款10亿元或许仍不足。

徐芳达：前提是把财政管理好 让经济有增长

他说：“接下来若需要在人工智能或其他新加坡可发展新领域注入更多，就要确保我们把财政管理好、经济有增长、有足够资源，能把更多资金投入这些领域，让员工和企业能更好地在全球经济中竞争。”

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲说，AI领域将迎来前所未有的增长和影响，政府十分关注制造业、交通、医疗保健和金融服务等主要领域，希望能充分纳入AI的力量。

至于人才，徐芳达以AI为例说，政府增加大专学府名额，以吸引更多学生报读相关课程。此外，政府也鼓励中途转业者采用技能创前程等计划上相关课程，虽然最终未必能改行，但仍可在各自行业做得更好。徐芳达也强调，新加坡必须对外来人才，继续保持开放欢迎的态度。