企业获津贴制定可持续发展报告后 刘燕玲：再迈进第二步

鉴于中小企业普遍缺乏对绿色转型的深度认识，政府以提供津贴的方式催化它们迈出绿色转型第一步，以带动更多企业投入这方面的业务开发。

文化、社区及青年部兼贸工部政务部长刘燕玲上星期五（3月8日）参加2024年《联合早报》财政预算案对话会上做出以上表述。她提到，政府以津贴鼓励企业准备它们的首份可持续发展报告，有助它们了解现阶段本身面对的问题。

她说：“希望至少20%（的企业） 看了报告后，觉得要踏出第二步。第二步是什么呢？ 可能他觉得，我现在可以开发一些可持续发展业务。”

贸工部在今年的国会拨款委员会辩论中宣布，年营收超过1亿元的大型企业制定第一份可持续发展报告时，费用可获政府最高30%补助，每家企业顶限为15万元。政府也会与指定可持续发展服务商合作，帮助中小企业制定第一份可持续发展报告。中小企业参与计划第一年可获70%费用补助，第二和第三年则补助50%。这项计划预计今年底推出，为期三年。

永续科技总裁陈秋豪：别人不再以为我是做慈善

对于中小企业的意识转变，对话会参与嘉宾、永续科技（EverComm）总裁陈秋豪说：“我三四年前跟人家讲可持续发展、绿色经济的时候， 大家都以为我是做慈善的。因为政策的关系，这两年我觉得已改变了很多。”

永续科技（EverComm）公司总裁陈秋豪道出三四年前在做这些事情的时候， 当他在跟各位说可持续发展、绿色经济的时候， 大家都以为他是在做慈善。这两年来，他切实感受到因为政策的关系，已经慢慢有了许多改变。（白艳琳摄）

但考虑到新加坡市场小，陈秋豪认为，相关企业还是要出海，与他国同行竞争。一方面，被强制要求须进行可持续发展披露的仍是上市公司和大公司。另一方面，与东南亚其他国家相比，新加坡重耗能的产业较少。

因此，陈秋豪认为，公司须积极向外拓展，到其他拥有大量重耗能项目、可持续发展需求较大的市场。