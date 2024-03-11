徐芳达：员工请假培训小企业压力大 却是双赢长远投资

人力是企业运营中的关键一环，企业在这一环面对不少实际问题。譬如，员工若请假接受培训增强竞争力的同时，企业需确保运营在这期间不受影响，而员工完成培训后依然愿意留下来。

对此，交通部长兼财政部第二部长徐芳达上星期五（3月8日）参加2024年《联合早报》财政预算案对话会时指出，他理解人力短缺时员工去接受培训，企业压力变大的担忧。

他说：“但如果老板们把这个当成是投资，员工培训后能更有效率、技能更高、能更好地为公司服务。这到最后还是双赢的安排。 但是，员工留得住，还是留不住， 这要看老板给予员工的配套了。”

2024年财政预算案声明推出了技能创前程进阶计划（SkillsFuture Level-Up Programme），其中，年满40岁的新加坡公民将可获额外4000元技能创前程培训补助，用来进修专业课程，加强就业能力。

不过，对话会嘉宾、大华银行环球经济与市场研究主管兼执行董事全德健就注意到，人力短缺的小企业，在员工培训方面尤其面对挑战。

一些观察者也认为，本地薪金门槛（Local Qualifying Salary，简称LQS）从1400元调高至1600元、而就业准证（Employment Pass，简称EP）申请者薪资要求提高，或影响企业的运营成本和聘请外籍员工的能力。

对此，徐芳达指出，政府一方面通过渐进式加薪补贴计划（Progressive Wage Credit Scheme，简称PWCS）的补助来分担企业面对的人力成本，另一方面也协助企业提高生产力，降低它们对人力的需求。

徐芳达认为，制造业固然有更多自动化可能，服务业的困难则更大，但仍能通过重新设计工作，做出改良和调整。

他说：“企业运作成本上升压力太大，政府会给予协助， 但我们也希望企业能支持。 为什么呢？ 因为到最后，我们还是需要保持社会凝聚力， 不能让贫富差距和收入差距变得越来越大。”

刘燕玲：东南亚将是全球第四大经济体 更多学生应放眼周边国家

另一方面，政府在今年的拨款委员会辩论中宣布推出国际化商业领袖计划（Global Business Leaders Programme，简称GBLP），支持关键企业派遣具领导潜力的新加坡中高级管理人员到海外任职，获取其他发展机会。

节能减碳解决方案起步公司永续科技（EverComm）总裁陈秋豪表示，公司走国际化路线时，希望员工支持东南亚项目，员工却更倾向前往欧洲和日本。

机器人起步公司Kabam Robotics联合创办人、精密工程制造商Patec首席执行官黄泓杰认为，从国人进入大专学府起，就可鼓励他们往外闯。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲则鼓励更多学生放眼周边国家，“六年后的2030年，东南亚是全球第四大经济体。”