分析师：资金近期或回流本地股市 海指料反弹

基于美国和中国上海股市正面临回调压力，分析师看好资金近期将回流本地股市，推高新加坡海峡时报指数反弹。

海指上星期五（3月8日）收报3147.09点，全周微升0.4%或11.33点，呈横摆。

美国三大股指上星期五皆收低，跌幅介于0.18%至1.16%。若以全周来看，纳斯达克指数上周下跌1.17%，标普500指数和道琼斯工业指数各跌0.26%和0.93%。

备受市场关注的美国晶片巨头英伟达，上星期五闭市时下挫5.6%，录得过去九个月来最大单日跌幅。尽管如此，英伟达今年来涨幅仍超过80%，目前市值约2.2万亿美元，在标普500指数成份股中名列第三，仅次于微软和苹果。

美股数月上涨 形成虹吸效应吸纳本地资金

辉立证券投资组合经理韩巍博士认为，美股下跌对于新加坡股市是比较有利的。“美股数月连续上涨，形成虹吸效应，使得新加坡部分投资者将较多资金配置进入美股。而当美股出现大幅冲高回落，形成短期见顶信号时，投资者比较容易套利卖出，让资金重新回归新加坡市场。”

韩巍接受《联合早报》访问时也指出，随着财报季进入尾声，新加坡个股不确定性降低的情况下，新加坡股市更容易受外围市场的影响。

他分析，美国股指和中国上证指数都面临回调压力，而新加坡上市公司的估值偏低，有可能接下来一至两周吸引更多的资金回流，推高海指反弹。若后续美国联邦储备局继续释放鸽派声音，并宣布6月降息，则可能推动海指中期走高。

中国银河证券：海指年终目标3392点

中国银河证券分析师团队近期发布研究报告，对海指今年的年终目标维持不变，为3392点。报告建议投资者保持灵活，应持有高股息收益率或拥有强劲资产负债表和净现金头寸的股票，看好它们的远期股息收益率有望提高。

此外，报告对资本商品、建筑、博彩、手套、房地产投资信托、科技和电信这七个板块给予“增磅”评级。大市值个股之中首选康福德高（Comfort Delgro）、凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）、云顶新加坡（Genting Singapore）、新翔集团（SATS）、海庭（Seatrium）、大华银行（UOB）、创业公司（Venture Corp）、扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和胜科工业（Sembcorp Industries）。

小市值个股则首选胜捷企业（Centurion Corp）、CSE环球（CSE Global）、立合斯顿控股（Riverstone Holdings）和UMS控股。

长益以4300万元脱售新世界中心多个单位

个股消息方面，股票停牌的长益集团（TA Corporation）披露，拟以4300万元脱售位于惹兰白锡1号的新世界中心（New World Centre）多个单位给第三方公司。集团星期天（10日）晚上发文告披露，上星期五收到来自SGUnited Capital私人有限公司的收购意向书，对方给予46万8700元作为定金。

建利控股（HS Optimus Holdings）向BJTJ Industrial Co., Limited发出索偿信，要求对方在3月19日前偿还35万美元（约46万新元）。