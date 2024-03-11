SREIT今年来跌逾10% 股价料持续波动

市场对美国联邦储备局降息的预期变化，使政府债券收益率回弹，也令新加坡房地产投资信托（S-REIT）相关股指承压，今年迄今下跌逾10%，落后于大盘。

分析师指出，S-REIT的估值仍具吸引力，只是受降息时机和速度影响，股价表现可能出现波动，投资者可趁低建仓。他们也认为，基于美联储有望在下半年降息，S-REIT料就快触底，今年晚些时候会出现反弹。

从不同板块来看，有分析师看好办公楼和工业REIT的投资前景，一些则更青睐酒店REIT。

追踪32只S-REIT表现的iEdge新加坡房地产投资信托指数（iEdge S-REIT Index），截至上星期四（3月7日）报1015.49点，今年迄今跌幅达10.8%。相较之下，反映30只本地蓝筹股走势的海峡时报指数，同时期的跌幅为3.3%。

马来亚银行新加坡股票投资策略主管符文蓝接受《联合早报》访问时指出，政府债券收益率上升，使S-REIT再次承压。

符文蓝分析，美国有韧性的经济数据引发人们担忧美联储可能推迟降息。新加坡10年期政府债券收益率从去年底的2.69%，在今年2月底回升到3.15%。另外，大多数信托经理人对2024财年发出谨慎指引，引发市场担忧资产价值尤其是海外资产将面对下行压力，打压了整体情绪。

不过，中国银河证券分析师在一份研究报告中指出，S-REIT的估值具吸引力，当前按2024财年预估平均股息收益率6.8%及0.84倍的市帐率（P/B，股价与账面资产的比例）来交易，它较新加坡10年期政府债券收益率高出370个基点。展望未来，受降息时机和速度影响，S-REIT股价表现可能继续出现波动，不过股价下跌代表着趁低建仓的机会。

S-REIT今年较迟或反弹

美国联邦公开市场委员会（FOMC）3月份政策会议在下星期二（19日）一连两日举行。

根据芝加哥商业交易所FedWatch工具的数据，目前市场预计美联储3月会按兵不动，5月降息的概率约24%，6月降息的概率升至超过70％，其中57%预期降息25个基点，16%预期降息50个基点。

辉立证券研究高级投资分析师陈润雄受访时说，基于美国通胀依然高企，削弱了美联储3月降息的预期，预计当局到了今年下半年才会降息。

新加坡兴业银行股票研究副总裁维杰（Vijay Natarajan）认为，S-REIT回调主要是受到宏观经济因素的推动，特别是降息预期的变化。然而，“随着美联储最近重申利率已见顶，并可能在今年下半年开始降息，我们认为S-REIT就快触底，预计今年晚些时候会出现反弹”。

维杰看好办公楼和工业REIT的投资前景。他认为，与全球其他市场相比，新加坡办公楼的状况要好得多，而办公楼REIT估值已大幅折扣了任何负面前景，当前股价较账面价值折扣超过三成，收益率约为6%。此外，工业REIT仍然是防御性避风港，在市场波动的情况下能够带来稳定的盈利和资产价值。

基于新加坡旅游业的持续复苏和一系列大型活动的举办，陈润雄更青睐酒店REIT。在客房平均收入（RevPAR）去年最后几个月出现同比下滑之后，他预期今年首季的客房平均收入能取得同比增长，支撑酒店REIT的增长。