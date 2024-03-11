企业能更有效让科研实现商业化 吁政府提供更直接支持

本地企业反映，政府在推动人工智能（AI）等新兴领域发展时，可在这方面给予它们更大、更直接的支持。

机器人起步公司Kabam Robotics联合创办人、精密工程制造商Patec首席执行官黄泓杰，上星期五（3月8日）在2024年《联合早报》财政预算案对话会上提出上述建议。他指出，政府发展AI领域，但补助往往只给予高等学府和研究机构。

他说：“如果我们要高效且高速地把科技用于实际的商业应用场景，并且快速地覆盖市场，研究机构的结构一般不能支持。政府能否考虑直接支持AI领域的企业？”

交通部长兼财政部第二部长徐芳达回应时说，政府会考虑在这方面可通过哪些方式，来更好地直接帮助本地企业。

对话会完整视频已上线

为支持全国人工智能策略2.0（NAIS 2.0）和进一步促进AI活动，政府在今年的预算案中宣布，未来五年投资超过10亿元用于AI计算、人才和行业发展。

另一方面，政府推出可退还投资税收抵免（Refundable Investment Credit，简称RIC）计划，鼓励企业在关键经济和新增长领域进行大规模投资。黄泓杰认为，这项计划支持范围比其他国家广泛很多，可让更多行业和投资项目受益。

这场于报业中心举行的对话会，吸引百名商会和企业领袖参与。徐芳达和文化、社区及青年部兼贸工部政务部长刘燕玲在对话会上，与黄泓杰、节能减碳解决方案起步公司永续科技（EverComm）总裁陈秋豪，以及大华银行首席经济师全德健展开讨论。

对话会完整视频已上线，公众可通过《联合早报》网站或手机应用，以及社交媒体账号观看。