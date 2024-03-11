报告：商业乐观指数创一年来新高

新加坡各行业预期今年第二季的销售量、净利和新订单将改善。其中，建筑、交通和金融业者最为乐观。

新加坡商务信贷资料中心（Singapore Commercial Credit Bureau）星期一（3月11日）发布的商业乐观指数（Business Optimism Index）报告显示，指数连续三个季度上扬，并从今年第一季的4.48（百分点，下同），上升至第二季的4.82，也是一年来的高点。同比而言，指数也高于去年第二季的4.60。

新加坡商务信贷资料中心每季度向本地主要领域的200名企业主和高管展开调查，了解他们对下一个季度的销售量、净利、招聘、新订单、库存，以及销售价格六方面的展望。

六指标当中 只有库存仍处萎缩

与第一季相同，六个指标当中只有库存仍处于萎缩，从负2.24进一步下滑至负2.99。

企业对销售量的预期较前一季乐观，从2.24升至3.7；对净利的预期也更乐观，从2.24升至4.44。新订单从前一季的5.22，升至第二季的5.93。

另一方面，销售价格从前一季的11.94，放缓至10.37。企业招聘指标则从7.46，微跌至7.41。

若与去年同期相比，销售量和净利有所改善；销售价格、新订单和招聘出现下滑，而库存仍处于萎缩。

在个别领域方面，建筑业的展望仍相当乐观。业者预期销售量和净利将从第一季的15.39，升至第二季的23.08。销售价格则预计从30.77，放缓至23.08。

交通业的商业情绪保持乐观，销售价格和招聘维持扩张，新订单从前一季的16.67，升至25。销售量和净利下滑，库存则维持在“零”。

金融业和服务业的商业情绪良好。制造业的商业情绪略有改善，销售量和净利从前一季的负7.69，升至“零”；新订单从前一季的3.85，升至7.69。

批发业的商业情绪依然疲弱，销售量和净利从前一季的零，下滑至负6.67；新订单从6.67跌至零。库存和招聘维持在零，销售价格则维持在6.67。

本地企业今年第二季展望依然乐观

新加坡商务信贷资料中心总裁谢慧卿说，整体而言，本地企业今年第二季的展望依然乐观。建筑业和交通业持续增长，制造业和金融业则较上一季有所回升。

“然而，鉴于地缘政治局势持续紧张，以及批发贸易业增长乏力，全球供应链的下行风险料持续存在。”