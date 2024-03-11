ESR集团拟以3.6亿元脱售亚腾私募基金业务

ESR集团（ESR Group）拟以2亿7000万美元（约3亿6000万新元）脱售它在澳大利亚、新加坡、韩国和美国的亚腾私募基金业务（ARA Private Funds）。

ESR集团星期一（3月11日）发文告称，买方包括三井住友金融租赁公司（Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co）的相关公司，交易预计于2024年第三季度完成。

集团说，此次交易出售收益约5000万美元，所得款项净额约为2亿9000万美元，将主要用于减少集团的财务负债。

ESR集团在2021年以52亿美元的价格，买下亚腾资产管理公司（ARA Asset Management）。集团文告说，完成收购之后，集团对亚腾的业务进行详细审查，董事会最终确定有最多7亿5000万美元的非核心业务可进行撤资。这次的交易是其中的第一项。

共计22支基金在此次交易中被剥离，资产管理规模达98亿美元，近100%资产不属于ESR集团所关注的新经济领域。它们主要是传统房地产领域，如办公、零售和酒店等板块拥有资产的基金。

而亚腾资产管理公司的其他业务，如LOGOS（房地产投资信托管理业务）、基础设施及可再生能源平台和欧洲平台，则不包括在此次交易中。

ESR集团联合创始人兼联席首席执行官沈晋初和吉布森（Stuart Gibson）称，此次交易是公司战略的重要里程碑。公司战略旨在精简业务结构，重点关注物流、数据中心和生命科学等新经济领域。

沈晋初和吉布森说：“这次出售将使我们能够利用集团内的其他资本，投资于核心增长领域，并创造长期股东价值。”