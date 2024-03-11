通胀指数公布前投资者避险升温 海指下滑0.28%

美国消费者价格指数（CPI）公布前，除了中国外的多个亚太主要市场表现低迷，投资者避险情绪升温。新加坡海峡时报指数星期一（3月11日）下滑8.67点或0.28%，闭市报3138.42点。

亚太其他地区股市涨跌互现。东京和悉尼分别下跌2.11%和1.82%，跌幅较大；首尔和台湾也各下滑0.77%和0.3%；深圳则大涨2.12%；香港和上海也分别上涨1.25%和0.74%。

辉立证券理财顾问：CPI不一定会触发美股大幅回调

辉立证券理财顾问李学聪接受《联合早报》访问时说，美国CPI通常会影响除中国外的其他主要市场走势。不过，本轮CPI并不一定会触发美股的大幅回调。此外，因本地股市涨幅滞后，即使CPI超预期，也不会遭受太大冲击，大概率不会跌破3100点。

他指出，在泰勒丝（Taylor Swift）演唱会后，经济师们考虑上调新加坡本季度国内生产总值（GDP）预期，这可能给海指带来积极影响。

马来亚银行证券分析师：若CPI超预期 可能会触发美股抛售

马来亚银行证券分析师薛泽铭则认为，若CPI超预期，可能会触发美股抛售，同时也会给本地股市带来轻微负面影响。与之相比，中国经济发展和油价可能对海指走势更为关键。随着中国政府不断完善房地产政策，这将有助于市场此后的健康发展。不过，对于资不抵债的房地产发展商，救助可能性不大。此外，因油价保持高位，浮式生产储油船（FPSO）的租赁费仍在上涨，造船订单也充足。这利好本地精砺控股（Dyna-Mac）等海工股。

本地股市全场成交量12亿3000万股，总成交额7亿6560万元。上升股292只，下跌股250只。

成份股方面，19只下跌，七只上涨，四只持平。

跌幅最大的是皇胜酿酒（Emperador）和香港置地（Hongkong Land），分别滑落3％和1.85%，收报0.485元和3.18美元。

涨幅最大的是城市发展（CDL）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），前者起3.13％，收报5.93元；后者起1.63％，收报1.87元。

个股消息方面，吉宝有限公司（Keppel Ltd）和日本三井不动产（Mitsui Fudosan）公司签署谅解备忘录，联手在日本和东南亚探讨发展数据中心和投资机会。与此同时，公司管理的吉宝数据中心基金II（Keppel Data Centre Fund II）还与三井不动产针对一家数据中心的远期购买计划制定了一份框架协议。公司星期一闭市报7.18元，涨0.28%。

胜科工业（Sembcorp Industries）宣布，集团全资子公司Green Infra Wind Energy Limited获得来自SJVN公司的跨州输电系统连接发电项目。这个结合风能和光能混合项目的发电量为440兆瓦，是SJVN于2023年9月发布的1.5吉瓦（GW）项目的一部分。预计项目不会对截至今年底的集团每股收益和每股净有形资产产生实质性影响。胜科工业报5.07元，股价无变化。

针对上星期五（8日）彭博社对公司私有化的报道，佳发公司（Japfa）星期一开市前回应表示不予置评。但补充说，作为公司主要股东，Renaldo Santosa的家族已告知董事会知晓该报道，并透露了金融专业人士、投资银行和其他企业融资专业人士不时会与他们接洽，考虑债券和股票市场的各种交易。公司闭市报0.245元，大涨13.95％。

星狮地产（Frasers Property）将在4月11日赎回2019年发行票息率4.98%的永久债券，总值6亿元。届时按每个面值25万元债券的应计派息来支付。星狮地产闭市报0.84元，涨0.6%。