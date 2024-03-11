反洗钱监管严格 不影响新加坡吸引外资

随着世界对反洗钱实践的要求变得日趋严格，如果企业的资金未存放在一个拥有完善反洗钱框架的国家，它们进行跨境交易将变得愈加困难。尽管我国对资金来源实行严格审查，然而许多个人和企业仍选择将资金存放在这里。

在星期一（3月11日）举行的媒体发布会上，卫达仕凯德律师事务所（Withers KhattarWong）合伙人兼新加坡基金实践部门主管杨宝泰向《联合早报》透露，虽然新加坡金融管理局一直支持商业发展，但当局不会因此减弱必要的监管措施。金管局恰当地平衡过度监管与商业发展之间的关系，也是企业选择在我国投资的一个重要原因。

“尽管近年来全球对税务和监管的高度关注，迫使许多监管较为宽松的地区加紧步伐以赶上国际标准，但我国在金融监管方面一直表现出色，因此并不需要急于作出调整以应对这一趋势。”

加强执行力度 确保企业和个人积极遵守法规

我国对洗钱犯罪的法律向来严格。鉴于近期洗钱案件受到广泛关注，监管机构预计不会修改已经非常完备的相关法律，而是将加强执行力度，确保涉及处理外资交易的企业和个人在确认资金来源时更加积极遵守法规。那些经常处理大额外资的从业人员，如银行职员和房地产经纪，将受到监管的重点关注。

然而，面对更严厉的监管执行，卫达仕凯德律师事务所合伙人兼新加坡白领防御与调查实践部门主管萨斯纳登（Shashi Nathan）说：“多数人都有自己财富来源的历史记录，因此不会有问题。对于不能很好地解释财富或收入来源的潜在客户或投资者，我们必须向他们说明，如果现在不进行披露，未来可能会面对（监管方面的）问题。”

杨宝泰和萨斯纳登成为联合管理合伙人

卫达仕凯德律师事务所于星期一也宣布了一系列的人事变动，杨宝泰和萨斯纳登将接任德博拉巴克（Deborah Barker）的职位，成为律师事务所的联合管理合伙人。

杨宝泰注意到，许多年轻一代律师因在富裕环境中成长，与前一代相比，他们更加重视工作带来的成就感和幸福感，认为工作不仅仅是为了谋生。

至于在吸引外国人才方面，萨斯纳登认为，由于律师行业的起薪普遍高于就业准证（Employment Pass，简称EP）最新规定的最低工资要求，因此这项规定对该行业影响不大。