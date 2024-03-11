里峇峇利埔两地段推出 一地段标价料高达5.6亿元

政府推出位于大世界地铁站旁边的里峇峇利埔（River Valley Green）A正选地段及B备售地段，分别让发展商竞标和勾出，预计共可提供约960个住宅单位。

相比附近正在招标的锡安路A地段，市场人士普遍预期，里峇峇利埔A正选地段更受发展商青睐，这是因为它的规模适中，且无须建设长住服务公寓，估计可吸引三至五方竞标，出价最高5亿6000万元，容积率每平方英尺售价1600元。

至于里峇峇利埔B备售地段，预计近期不太可能被发展商勾出。

市区重建局星期一（3月11日）公布里峇峇利埔A正选地段及B备售地段的招标详情，它们皆属于2024年上半年政府售地计划下的地段。A正选地段的面积为9291.1平方公尺（约10万平方英尺），可建造380个住宅单位。B备售地段的面积约1万1737平方公尺，可建造580个住宅单位，包括220个长住服务公寓单位。

A正选地段竞标价预计介于4.83至5.6亿元

虽然发展商谨慎参与土地招标活动，博纳产业研究与内容主管黄秀莹认为，里峇峇利埔A正选地段的位置和适中规模，相信会受到发展商青睐，预料能吸引三至四方竞标，最高竞标价预计介于4亿8300万元至5亿2500万元，容积率尺价为1380元至1500元。

ERA新加坡首席执行官朱泳强也有同样看法，并预期上述地段可吸引五方竞标，得标价预计介于5亿2500万元至5亿6000万元，容积率尺价为1500元至1600元。

他说，虽然政府近期调低针对发展商的额外买方印花税（ABSD）支付率，给发展商提供一些喘息的机会和信心来竞标地段，但外国买家的ABSD自去年4月大幅上调后，持续对新私宅销售造成影响。

合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德则认为，里峇峇利埔B备售地段近期不太可能会被发展商勾出，因为这幅地段包含长住服务公寓，这类型公寓尚未在市场受验证，且发展商可能想先观察里峇峇利埔A正选地段的招标结果。

上一幅推出招标地段为隽峰现址 项目已卖出99%单位

在里峇峇利埔一带，政府上一幅推出招标的私宅地段为隽峰（Irwell Hill Residences）现址，项目发展商城市发展（CDL）在2020年以5亿8390万元标下这幅地段，容积率尺价约1515元。

黄秀莹根据市区重建局房地产资讯系统（Realis）的买卖禁令（caveat）数据指出，拥有540个单位的隽峰自2021年开卖，迄今已售出99%或538个单位，平均尺价2713元。

里峇峇利埔A正选地段的招标活动将在6月19日中午12时截止。汤申路上段A地段的招标活动也在同一天截止。这幅地段面积为2万4421.9平方公尺，可建造640个单位，包括100个服务公寓单位。

将在近期截止的还有锡安路A地段招标活动，4月4日中午12时截止，它的面积为1万5276.8平方公尺，可建造1170个单位，包括435个服务公寓单位。