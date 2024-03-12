棕榈油价前景良好 种植股价有望攀升

去年第四季种植领域受到棕榈油价格较低的负面影响，但这些领域的公司业绩仍然表现不俗。尽管业绩增长有放缓迹象，但得益于强劲的利润率，盈利普遍超出市场预期。

不过，分析师认为，种植股依然持续被市场低估，目前大约七倍的市盈率低于大约九到十倍的历史平均值。

星展集团研究分析师斯马迪普翠（William Simadiputra）接受《联合早报》访问时提出上述看法，并指出种植股被低估的现象，其中一个因素是市场对食用油需求前景持悲观态度，尤其是对于食用油的主要进口国之一——中国的经济复苏进程，市场仍存在一定的担忧。

棕榈油价料持续复苏

对种植公司而言，棕榈油价走向是一大考量因素。这是因为作为棕榈油卖家，产品价格将直接影响它们的营收表现。受到高供应量、其他食用油竞争压力，以及全球经济放缓的影响，去年低迷的棕榈油价给种植股带来增长挑战。

此外，市场对棕榈油价格前景的担忧，也受到葵花籽油和大豆油价格仅略高于棕榈油的影响。市场一般上将这些油品的价格视为棕榈油价格的潜在上限，因此这种价格接近性加剧了对棕榈油未来价格走势的不确定性。

然而，斯马迪普翠预测，由于收获季节的疲弱导致供应下降，葵花籽油和大豆油相对于棕榈油的价格差异将扩大，从而为棕榈油价格的上涨创造更多空间。此外，由厄尔尼诺（El Nino）气候现象引发的干旱问题，以及印度尼西亚的缓慢种植步伐，在中长期可能对棕榈油供应产生限制作用，进而对棕榈油价格形成支撑。

马来亚银行投资银行集团最新发布的报告指出，受到2月份季节性产量低迷的影响，以及可能来自斋戒月的消费需求增加，马国2月份棕榈油库存已同比下滑9%至192万吨，跌破200万吨。如果接下来马国棕榈油出口持续呈现上升趋势，由于供应稀缺性增加，棕榈油价格可能保持在高位，这对种植公司将是有利的。

展望未来，考虑到产品价格的上涨，斯马迪普翠看好种植公司在今年下半年的表现。随着棕榈油价格提高，这些种植公司预计将持续表现出正向的盈利能力和强劲的股本回报率（ROE）。马来西亚兴业银行分析师何丽玲在一份报告中指出，业内人士对今年棕榈油价的预测为每吨3800令吉到4700令吉之间，具体走势是在接下来几个月持续上升，然后在下半年趋于缓和。何丽玲建议投资者购买纯种植公司股票，以获取行业曝光。

投资者应关注监管和汇率波动

在政策层面，辉立Nova分析师林知霖指出，预计于2024年底开始实行的《欧盟森林砍伐法规》（EUDR）将成为一项重要的监管挑战。法规旨在限制来源于被砍伐森林土地的产品，例如棕榈油的进口，这可能间接导致棕榈油销售量减少。然而，一些生物燃料使用规定增加，例如马来西亚推出的20%棕榈油含量生物柴油计划（B20），为行业提供潜在的机遇。这类政策预计将促使棕榈油需求增长。

FSMOne.com研究及投资组合管理部高级研究分析员柯乐伊指出，汇率波动同样会对各国的棕榈油需求产生影响。以令吉兑美元的汇率为例，柯乐伊解释说，当令吉相对于美元贬值时，较低的令吉汇率通常会提高马来西亚棕榈油对国际买家的吸引力。

华侨投资研究公司总经理李彩莲说，行业可能遇到的挑战之一是气候环境变化，这些变化可能会对产量造成影响。