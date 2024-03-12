善用技能培训补助 为自己创造更好前景

地缘政治紧张等因素，造成全球经济前景不明朗，新加坡现在也面对着严峻的挑战。在这个形势下，政府必须确保人民保持坚强和团结，并为人民指引前进的方向。

不久前发布的2024年财政预算案，它的目标是照顾每一位国人，不仅协助国人处理眼前的问题，也投资于民，制定具体计划引领国人创造更光明的未来。

为了收集国人的反馈，政府反馈与公民参与机构民情联系组（REACH）于3月3日，在勿洛心动大厦（Heartbeat@Bedok）举行了一场“民情联系组2024年财政预算案对话会”。不同年龄层的出席者在会上发表了看法和提出疑问，关注的课题包括技能创前程、应对生活费和医药费上涨的措施、公积金退休户头等等。

从餐饮业到园林业，现年74岁的何先生仍坚持工作。经历过经济不景气的他说，有一份工作，值得珍惜，因为这不但能让他自力更生，还能保持身心活跃和健康。

在工作中，他观察到一些技术型的工作因为人手不足，已逐渐由机器代劳。他在对话会上说，如果其他年长者也能和他一样继续工作，提升自己，对国家和自身都能带来好处。他也说，自己年轻时，当时并没有像技能创前程这样的培训补助，因此，他觉得人人都应善加利用政府今年额外给予的4000元津贴，不要因年龄而却步。

利用培训补助 加强就业能力

在技能创前程进阶计划（SkillsFuture Level-Up Programme）下，年满40岁的新加坡人将可获得额外4000元的技能创前程培训补助，用来进修专业课程，加强就业能力。

这项培训补助可用来进修多达7000项课程，包括全日制或部分时间的工艺教育学院和理工学院课程、大学文凭、学士后课程、技能创前程职业转换计划（SkillsFuture Career Transition Programme）及渐进式薪金模式所需的课程等。

对此，裕廊集选区议员，同时也是民情联系组咨询委员会成员的谢曜全在对话会上解释，世界变化越来越快，国家经济需要在不断变化中成长，为40岁及以上的国人提供培训补助，目的是要鼓励较年长一代，包括乐龄人士，积极跟上时代发展的步伐。

“这是一套非常全面、具前瞻性，经过深思熟虑后才推出的预算案，为新加坡未来的10到20年铺好道路。”—— 裕廊集选区议员谢曜全

“这就是‘技能创前程’名字的含义，大家一起学习技能来创造更好的前景。这里，我想强调，这次的补助和之前的500元不一样，必须用于和未来经济较有关联的选定课程，并不是任何课程都能使用。这将更好地帮助国人加强在未来世界的竞争力。”

政府日前在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时也宣布，自2026年7月1日起，把法定退休年龄和重新雇佣年龄上限再度调高至64岁及69岁。本地年长员工就业率持续上升，65岁至69岁还在工作的年长者从2018年的43.8%，增加至2023年的48.3%。

由此可见，许多年长者仍在继续工作。狮子乐龄之友协会执行董事及民情联系组咨询委员会成员黄秀琳认为，年长者无论继续工作还是进修，又或是当志工，都能让他们保持身体健康，头脑灵活，晚年过得更充实。

“年长者年轻时为了生活而奔波，现在有了比较多时间，可以报读一些自己有兴趣的课程，或做自己想做的事。不要犹豫，独立、主动地去学习，年长者也能自强自立，实现理想。”

主讲嘉宾裕廊集选区议员、民情联系组咨询委员会成员谢曜全（中）回答主持人提问，进一步阐述公众如何能从预算案中受益。（图/民情联系组提供）

壮龄一族务必要自我提升

理财哦椰创办人许咏胜则表示，技能创前程额外补助的受益对象为40岁及以上的国人，显示了管理者思维上的改变，也预示着未来的工作将越来越复杂，年长国人务必要自我提升，才能应付将来的需求。

“壮龄一族其实才始于50岁，事业上还能再冲刺，如果想转换跑道也不迟，进修提升后还可以再冲刺至少10年。”——理财哦椰创办人许咏胜

值得一提的是，在今年的财政预算案中，壮龄一族（1960至1973年出生的国人）除了能获得技能创前程额外补助，还是共同前进配套（Majulah Package）下的主要受益群体。

在这个配套下，正在工作而月入不超过6000元的国人，每年可获得高达1000元的就业储蓄花红（Earn and Save Bonus）。此外，政府也将为公积金退休户头基本存款（Basic Retirement Sum）不足者，提供高达1500元的一次性退休储蓄花红（Retirement Savings Bonus），另外，符合条件者还能获得一笔公积金保健储蓄花红（MediSave Bonus）。

许咏胜说：“人们应跟随政府的措施，在心态上做出改变。壮龄一族从50岁开始，以前人们会认为这个年龄层应该慢下来准备退休，但现在时代已经不同，资源很多，弯道超车（意谓进修）一下，人生仍可以很精彩。”

他也表示，相较于年轻人，年长者的优势是经验丰富、人脉广，若能克服心理障碍去学习科技类的技能，相信将能找到人生中另一个突破。

一次性与长远措施相辅相成

谢曜全提到，当他在走访选区时，最常听到居民提起的是对退休金和生活费上涨的担忧。对此，他认为，定心与援助配套中的各种补助和回扣能帮助国人解决燃眉之急，共同前进配套等其他措施能够系统性地援助国人。

例如，当中最引人注意的是，调低全日制托儿服务收费。从明年起，政府资助的主要业者和伙伴业者学前中心的收费，将分别降至640元和680元。此外，还有提升版社区联系站（ComLink+）计划下的四大援助，能支持努力维持就业的低收入家庭改善生活。

他说：“在通货膨胀下，政府反而把托儿费压得更低，可说是对家庭非常有力的支持。”

另一方面，为缓解医药费上涨的压力，政府除了给予保健储蓄填补，也将提高现有医疗和相关社会援助计划的家庭人均收入评估基准，包括人们关注的终身健保（MediShield Life）保险补贴和社保援助计划（CHAS）。

“本次预算案中，有让居民立即受益的社理会邻里购物券、水电费回扣等，也有帮助国人提升技能、储蓄退休金的长远计划，两者相辅相成。不过，我觉得更长远的政策是确保国家经济能够成长，让人人都有能力对抗通货膨胀。这并不容易，需要全体人民一起努力。”

乐龄人士是预算案的主要受益群体，当中多项措施能帮助他们为退休生活做准备。（图/民情联系组提供）

支持年长者原地养老

“预算案的每项措施就像是一片拼图，人们可以选择自己要哪几片，用它们来拼凑成一幅自己想要的完整图案。”——狮子乐龄之友协会执行董事黄秀琳

今年预算案中，政府也宣布在未来十年向乐龄SG（Age Well SG）计划投入35亿元，以满足日渐老龄化的人口需求。

黄秀琳在对话会上指出，计划下的各项具体工作已如火如荼地展开，包括在明年将活跃乐龄中心增至220间、协调社区护理服务，以及改善通勤与居住环境。

“我们希望多管齐下，支持年长者在自己熟悉的地方原地养老。有了好的服务和设施，年长者本身也应采取积极态度，与社区维持联系。”

想要原地养老者 可参与屋契回购计划

许咏胜说，传统上，很多华人都想要保留自己的房子，但其实房子的价值会随着屋龄降低，若把部分屋契卖回给建屋局，年长者将有更多公积金退休储蓄和现金在手上，同时又能继续住在自己的家里。

因此，想要原地养老的年长者，可以考虑参与屋契回购计划。

许咏胜表示，公积金退休户口年利率为4%上下，年长者可考虑自行填补，以累计更多储蓄或领取更多每月入息。

他也说，有调查显示，好些公积金会员将储蓄转出用于其他投资，最终都面对亏损，而公积金给予的回报率却相对稳定，且高于市场水平。而且，从明年起，在退休户头配对填补计划（Matched Retirement Savings Scheme）下，政府每年配对的填补额顶限将增至2000元，这能让会员更快累积存款。不过，必须注意的是，存款一旦进入退休户头后只能每月领取，并不能任意提取，个别人士应根据自己的需求斟酌。

关闭公积金特别户口 收益不受影响

明年起，国人一旦满55岁，公积金特别户头（SA）将关闭，存款将被转入退休户头，直至存足所要求的全额存款。这项措施一经宣布后，引起许多公众热议和关注。

对此，谢曜全解释，随着可存入退休户头的存款顶限提高至42万6000元，超过99％的55岁以上会员都能把特别户头的全部存款转入退休户头。退休户头和特别户头的长期利率是一样的，在4%上下，因此对绝大部分会员来说，可赚取的收益其实不受影响。

如果公众想对社会课题及国家政策提出意见或反馈，可通过以下平台追踪通讯及新闻部旗下的反馈与公民参与机构民情联系组，获取来临活动和聆听站的讯息并到场参与：

公众也可浏览2024年财政预算案网站：https://www.mof.gov.sg/singaporebudget，获知更多详情。

【本文由通讯及新闻部旗下民情联系组呈献】