库存少也无须付ABSD 本地商业房地产交易持续活跃

由于无须支付额外买方印花税（ABSD）加上市场库存有限，本地商业房地产交易持续活跃。

第一太平戴维斯（Savills）星期二（3月12日）发文告说，位于诺维娜Royal Square（Royal Square）的第六层零售空间，整层以邀请买家出价（expression of interest，简称EOI）方式求售，指示价为4428万元。整层包含两个分层地契空间，总面积为7373平方英尺，目前由火锅餐厅海底捞承租。

第一太平戴维斯新加坡投资销售及资本市场执行董事叶慧宜说，外国人和公司均可购买，且无须支付ABSD。买家可以选择整体或分开购买两个分层地契空间。

她也说，买家能提出申请将这层楼转为医疗用途。到2030年，随着诺维娜健康城（Health City Novena）的竣工，这里预计会吸引大量来自各地旅游、医疗和商务的访客。

Royal Square于2020年落成，是一栋楼高33层的综合项目，包括医疗保健中心、酒店和零售店面。根据第一太平戴维斯，Royal Square不久前以3800万元成交了共17个零售单位的投资组合，平均尺价为5000元。

Royal Square分层地契零售空间的EOI活动截止时间为4月18日下午3时。

位于莱佛士码头（Raffles Quay）6号大楼的第16层办公空间推出市场求售，它的面积为4994平方英尺，占该楼层的一半空间。（仲量联行提供）

莱佛士码头6号大楼永久地契办公空间 1880万元求售

仲量联行（JLL）星期二也发文告说，位于莱佛士码头（Raffles Quay）6号大楼的永久地契办公空间，将以1880万元求售，相当于每平方英尺3765元。

这个办公空间位于大楼的第16层，面积为4994平方英尺，占了整楼层约一半的空间。

莱佛士码头6号是一幢楼高25层的商业大楼，从三层至九层共有114个停车位。

此外，源美大厦（GB Building）顶层的整层办公空间将以1220万元出求售，相当于每平方英尺2218元。

源美大厦（GB Building）顶层的办公空间，面积约5500平方英尺，目前由一所商业学校承租。（仲量联行提供）

源美大厦位于丝丝街（Cecil Street）143号，地下有三层停车场。办公空间位于大楼的第26层，面积约5500平方英尺。目前由一所商业学校承租。

本地商业办公楼市场近期相当活跃，去年主要交易的单位中，宝瑞大厦（Solitaire on Cecil）和新达城（Suntec City）顶层单位的成交价分别为每平方英尺4325元和3513元，三星中心（Samsung Hub）的两个分层单位，则以每平方英尺3921元的价格转手。

仲量联行新加坡资本市场高级经理杨证翔说，由于政府对金融区新商业房地产的发展限制，分层地契办公楼一直供不应求。加上多个分层地契项目正在改造中，使得这里的分层办公空间库存更加有限。

莱佛士码头6号和源美大厦的办公空间也是通过EOI方式求售，活动截止时间分别为4月18日和4月9日下午3时。