新交所拟推出三个月利率期货交易

全球投资者日益寻求更透明、更具成本效益的工具来对冲和交易利率波动，新加坡交易所（SGX）拟在获得监管批准后，在今年下半年推出三个月利率期货合同，以满足投资者需求。

新交所星期二（3月12日）发文告宣布，旗下衍生产品有意添加期货合同种类，推出短期利率期货交易。拟议推出的短期利率期货将与新元隔夜利率（SORA）和东京隔夜平均利率（TONA）挂钩。

这个短期利率期货将建立在现有的长期利率期货产品的基础上，即是已经吸引众多国际市场参与者的10年期日本政府债券（JGB）和迷你债券。

新交所集团外汇和利率全球主管蓝国聪在文告中说：“ 利率环境的不确定性，加上通货膨胀和宏观经济的波动，加强了利率衍生品的吸引力和使用率，因为它是具成本效率且透明的对冲和交易工具。”

推动场外衍生产品期货化

目前，新交所也正在推动场外（OTC）衍生产品期货化，借以提高本地新元利率市场的资本效率、价格探索和流动性。

文告指出，参照SORA的新元现金市场产品发行量持续增加，SORA期货将是市场人士管理利率风险的最新对冲工具。它也将增强新交所的新加坡产品系列，包括旗舰产品“新交所MSCI新加坡指数期货”以及“新交所美元兑新元外汇期货”。

与此同时，市场预期日本的负利率政策将结束，加上全球第三大政府债券市场的利率上升，以及日经225股市创新高等背景下，三个月TONA期货也将补足新交所的日本衍生产品组合，后者包括日本政府债券、日经225指数期货和期权，以及美元兑日元期货。

新交所股价星期二闭市上升0.65%，收报9.36元。