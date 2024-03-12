傅海燕：企业应利用预算案激励措施 进行能源转型

为实现我国2050年净零目标，政府正通过绿色可持续性采购、碳税、补助津贴、可持续报告指导以及培训等一系列激励措施，支持企业能源转型和可持续发展。

永续发展与环境部长傅海燕星期二（3月12日）在新加坡工商联合总会（SBF）和特许会计师协会（ISCA）联合举办的关于第28届联合国气候变化大会（COP28）以及财政预算案的对话会上，鼓励企业积极利用这些措施并采取行动，朝着绿色经济发展。

她说，第28届联合国气候变化大会实现了重要里程碑，完成了第一次全球盘点（Global Stocktake），呼吁各国摆脱化石燃料，做出粮食系统转型等一系列新的国际承诺。

新加坡也在大会期间宣布重要措施，例如推出混合融资平台FAST-P，利用来自全球的优惠和商业资本，目标是在亚洲完成50亿美元的混合融资，用于投资可再生能源，并淘汰燃煤电厂。

谈及今年的财政预算案，她指出，其中许多政策和计划支持能源转型。

在基础设施投资领域，政府设立了未来能源基金（Future Energy Fund），首期注资50亿元以推动能源转型。

在帮助企业转型方面，大型企业制定第一份可持续发展报告时，可获政府最高30%的费用补助，每家企业的顶限为15万元；中小企业第一年可获70%补助。

傅海燕说，近几年政府已经利用一系列措施激励企业转型。例如，永续发展与环境部正引领政府进行绿色采购；贸工部利用碳税鼓励和支持企业转型；企发局通过企业发展计划津贴（Enterprise Development Grant）加强企业能力建设。

她强调，中小企业需要利用这些机会，积极参与能源转型。“我们发现一些中小企业正探索新技术，有新的投资者进入并真正利用这一机会。”

学者：中小企业应利用知识资本 让学生同企业合作实践知识

参与对话的劳斯莱斯（Rolls-Royce）东南亚、太平洋和韩国总裁巴古（Bicky Bhangu）表示，财政预算案确保减轻企业不断增加的业务成本，这将成为中小企业参与气候对话的重要因素。“我们可以利用13亿元企业援助配套（Enterprise Support Package）、税收回扣以及其他为中小企业提供资金流的因素，以便他们能够成为这一生态系统的一部分。”

新加坡管理大学城市气候学教授周祥龙认为，除了财政资本外，中小企业还应充分利用知识资本。他强调，大学和理工学院的学生们认识到可持续性是未来的发展方向，需要与公司和中小企业合作，实践他们的知识。

傅海燕指出，对政府来说，可持续性管理框架变得越来越重要，政府一直在测量排放的范围一和二，未来几年可能开始测量范围三排放。到那时，供应链中的所有企业将不得不开始关注这一问题，为转型做出贡献。