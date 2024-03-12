亚太股多数表现良好 海指涨0.1%

美国股市隔夜表现不一，反映市场对当时还未发布通货膨胀数据的不确定性。即便如此，星期二（3月12日）亚太地区多个股市仍然表现良好。新加坡海峡时报指数上涨0.1%或3.05点，闭市报3141.47点。

在中国科技巨头的带动下，以及受到上周末中国经济数据超出预期的正面影响，香港股市显著上涨3.05%，位居亚太地区之首。其次是台湾和首尔股市，分别上涨0.96%和0.83%。

深圳股市上涨0.82%，上海股市则下跌0.41%，是当天亚太区内跌幅最大的股市。悉尼上涨0.12%，东京微跌0.06%。

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员胡悠接受《联合早报》访问时指出，香港股市的涨势主要受到企业回购行为引发的投资者积极情绪推动。例如，药企药明康德回购价值5000万元人民币的股票，以及友邦保险（AIA Group）本周回购1270万港元的股票。此外，还有一些令人鼓舞的公司发展动态，例如小米发布了备受期待的电动汽车（EVs）。

日本银行政策会议成为关注焦点

对于亚太地区值得关注的经济动态，胡悠说，日本大型企业与工会薪资谈判的结果将在3月15日公布。届时如果薪资如市场预期实现大幅上调，可能促使日本银行（BOJ）考虑提高利率，使得3月18日和19日的日本银行政策会议成为人们关注的焦点。

华侨银行投资策略常务董事华素梅农（Vasu Menon）认为：“一旦确认美国中央银行在控制通胀方面取得优势，市场可能会准备迎接一场如同1980年代初期的多年持续上涨。那是在时任美联储主席沃尔克（Paul Volcker）积极抗击通胀，并最终取得胜利之后所见到的情形。”

本地股市全天交易量15亿2000万股，交易额9亿8151万元。上升股338只，下跌股232只。

海指成份股升多跌少，17只上扬，10只下跌，三只持平。

领涨的成份股包括怡和控股（JMH）起4.5%至40.84美元，泰国酿酒（ThaiBev）走高2.02%至0.505元，凯德投资（CapitaLand Investment）上扬1.5%至2.71元。

跌幅最大的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），下挫3.74%至1.8元；皇胜酿酒（Emperador）下滑1.03%至0.48元，吉宝有限公司（Keppel）滑落0.98%至7.11元。

个股消息方面，凯德综合商业信托（CICT）和凯德投资闭市后宣布，欧洲央行（ECB）已与凯德集团签订为期10年的租约，这项租约涉及的是凯德集团在德国法兰克福所拥有的一栋办公楼。凯德综合商业信托闭市上扬0.51%至1.96元，凯德投资闭市上涨1.5%至2.71元。

翱兰集团（Olam Group）开市前宣布，子公司翱兰农业（Olam Agri）已获得5亿美元的贷款额度。翱兰集团闭市下跌1.90%至1.03元。

昇锐（Sunright）闭市后发布最新业绩，截至今年1月31日的上半财年，净亏损从去年同期的134万8000元扩大到276万8000元。公司股价闭市持平报0.205元。

SMI Vantage开市前宣布，公司计划发行736万6154股新股，作为收购200台加密货币挖矿机的部分条件。公司闭市持平报0.034元。

新航工程（SIA Engineering）宣布，公司与酷航的服务协议范围将扩大，以包括酷航的Embraer E190-E2新机队。新增的业务范围预计在58个月的时间里将产生5200万元的收入。公司闭市上涨0.44%至2.28元。

凯帆药剂国际（Hyphens Pharma）宣布，子公司已与MC2 Therapeutics签订一项独家许可、供应和商业化协议，获得在10个亚细安国家注册和商业化Wynzora®乳膏和未来相关产品的独家权利。公司闭市下跌3.45%至0.28元。