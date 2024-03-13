全球可持续债券今年发行量料达1.42万亿新元

尽管一些主要地区面对全球宏观经济的不确定性，可持续债券今年的全球发行量预计仍可取得平缓的增幅，最多可达1.05万亿美元（1.42万亿新元），占全球债券发行量的14%。

标普全球评级（S&P Global Ratings）日前发布的报告预计，今年全球的绿色、社会、可持续发展、和可持续发展相关债券（GSSSB，下统称可持续债券）将从去年的9300亿美元，微升到介于9500亿美元至1.05万亿美元之间，占全球债券发行量的12%至14%。

报告指出，可持续债券在2019年开始强劲增长，增长率都超越传统债券。随着可持续债券市场日趋成熟，增长轨迹将趋稳，因此认为增长率会更贴近传统债券。

许多主要的中央银行升息周期将在今年结束，加上宏观环境充满变数，以及其他外在因素或将限制可持续债券市场今年的扩张力度。不过，采用可持续分类法和透明度倡议增加、新兴市场发行量增长，以及加快能源转型努力等因素，有望支持今年发行量的增长。

绿色债券去年发行量增10% 主要来自欧洲与亚太

去年，绿色债券发行量增长10%至5750亿美元，主要来自欧洲和亚太地区，而发行者多是非金融机构。主权基金去年发行的可持续债券达到1600亿美元，打破2021年1170亿美元发行量的纪录。法国、德国、意大利和英国去年各发行了超过100亿美元的主权绿色债券。报告预计，主权基金的可持续债券发行量今年会继续攀升。

社会与可持续发展债券去年增长则持平，报告预计今年也不会有大幅度的增长。其中亚太区发行的社会债券增长43%，占全球社会债券发行最大比率，日本、韩国和香港占发行价值的大部分。

可持续发展相关债券去年的发行量下滑14%至660亿美元，连续两年下跌。报告指出，目前有几个发行人未能达到与可持续发展目标挂钩的业绩目标，导致市场对这类债券的雄心感到怀疑。

可持续发展相关债券增长率今年料放缓 气候转型和蓝色债券将更流行

虽然报告预测今年的增长率会放缓，但气候转型和蓝色债券将更加流行。转型债券（transition bonds）2019年首度发行以来， 一直在市场挣扎找寻立足点，总发行量低于150亿美元，占整体可持续债券市场不到1%。

不过，转型债券可以为一般不符合绿色债券条件，但仍希望实现气候和其他环境目标的的发行人，提供进入可持续债券市场的机会，因此发展潜力高。

蓝色债券也在2019年首度发行，旨在强调可持续利用海洋资源和促进相关的可持续经济活动。截至去年底，全球发行了68亿美元的蓝色债券总值，占可持续债券总发行量的0.2%。

联合国环境规划署的分析披露，95个国家有针对保护和恢复海洋生态系统的目标、政策或举措，而在冠病疫情发生前，经济合作与发展组织（OECD）估计，蓝色经济有望在2010年至2030年间增长一倍，达至3万亿美元。随着更多促进可持续蓝色经济的数据和政策出台，报告预期发行量会随之提高。

报告也说，亚太区是自2019年以来，唯一保持发行量持续增加的地区，今年的可持续债券发行预计会增长10%。