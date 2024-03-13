博纳产业进军泰国 立足亚太区域第六市场

博纳产业（PropNex）将房地产业务拓展至泰国，成为公司的第六个区域业务市场。

博纳产业星期三（3月13日）在公司年会上做出上述宣布。博纳产业是在2016年开始进军亚细安市场，目前在印度尼西亚、马来西亚、越南、柬埔寨和澳大利亚营运。

公司指出，扩张至泰国的举措反映公司利用在新加坡市场以外的优势，进军蓬勃发展的亚细安房地产市场的策略。

泰国是房地产投资者的主要选择之一，特别是曼谷已崛起成为一个前景可期的投资中心，租金收益率不断增长，房地产价格合理，吸引许多寻求房地产投资机会的外国投资者。

博纳产业总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）说：“我们看好泰国销售人员将在市场上攀登高峰，并在将来给泰国房地产经纪行业带来影响力。博纳产业期望把公司品牌扩展至更多国际市场。”

文化、社区及青年部兼贸工部政务部长刘燕玲星期三出席博纳产业的公司年会。她致辞时说，房地产专业人士须具备各种技能，同时能顺应新趋势和采纳新技术，如数码营销和虚拟看房。

博纳产业为员工提供免费健康检查福利

另一方面，博纳产业在公司年会上，与社会企业Let’s Get Healthy，以及同总部位于新加坡的核糖核酸（RNA）技术和早期癌症检测公司觅瑞（Mirxes）签署谅解备忘录，为公司的1万2318名销售人员和近200名全职员工提供免费全面健康检查的福利，为期五年。