金管局调查：经济师调高我国全年经济增长预测至2.4%

科技周期复苏快于预期，可能提振我国经济，私人界经济师对我国今年经济增长展望有所改善，将今年全年增长预测上调至2.4%。他们也预期今年首季经济扩张2.6%，但这官方调查低于彭博社较早前公布的调查结果。

新加坡金融管理局星期三（3月13日）发布的最新经济师调查报告（Survey of Professional Forecasters）显示，经济师对我国今年经济增长的中位数预测是2.4%，略高于去年12月份调查时候的2.3%。贸工部上月发布全年经济增长预测是1%至3%。

在各领域表现方面，经济师分别调高对制造业、金融与保险，以及建筑业的全年增长预测，其中制造业料扩张4%，增幅优于之前预测的2.3%。尽管如此，他们也调低对批发与零售贸易，住宿与食品服务的增长预测。

金管局在2月15日向关注我国经济的26名经济师发出调查，共收到23人回复。值得一提的是，这项调查是在美国歌坛天后泰勒丝（Taylor Swift）在新加坡举办“时代巡回演唱会”（The Eras Tour）之前展开的。

彭博社此前对经济师展开调查显示，新加坡经济今年首季可能增长2.9％，其中一些人将增长部分归因于泰勒丝的“时代巡回演唱会”带来的经济效应。演唱会于3月2日展开，上星期六（9日）结束，共举办了六场。

与彭博社的调查结果一致，大华银行副经济师许俊杰预计新加坡今年首季经济增长2.9%，部分是因为基数效应，去年首季经济增长为0.5%。他的预测尚未考虑到泰勒丝的“时代巡回演唱会”带来的影响。

许俊杰接受《联合早报》询问时说：“经济情况改善可能来自外向型领域进一步复苏，包括制造业和交通仓储会受到电子产品和更广泛商品贸易周期持续好转的支持。”

尽管如此，在全球利率高企背景下，他认为我国经济复苏势头依然面临挑战。

金管局调查显示，近43%经济师认为科技周期复苏快于预期，是最可能提振我国经济的因素，另外两个因素是外部环境增长优于预期，以及中国经济增长更加强劲。

他们也认为，外部经济环境放缓和地缘政治局势紧张是我国面临的主要下行风险，其他下行风险包括通货膨胀压力持续，以及中国增长放缓的外溢效应。

星展银行经济师蔡汉廷受访时说，我国今年全年经济增长可达2.2%。这取决于制造业、批发贸易和金融服务业等外向型领域的更好表现，而旅游相关服务也提供支持。“然而，我们认为这种改善可能很脆弱，主要基于全球经济存在不确定性，来自发达经济体的高利率、中国不稳定局势，以及地缘政治风险可能扰乱供应链。”

多数经济师预测金管局4月按兵不动

在调查中，经济师调低了对我国今年全年整体通货膨胀的中位数预测，从3.4%下调到3.1%，不包括私人陆路交通和住宿费的核心通胀（core inflation）预测维持在3%。

对于4月的货币政策会议，大多数经济师预测金管局会按兵不动，仅有4.8%预计金管局会调低新元名义有效汇率（S$NEER）升值的坡度，让新元放慢升值步伐。