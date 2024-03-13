本地上市企业去年派息增26.8%至159亿新元

本地银行去年派息良好，带动新加坡市场派息取得双位数增长，全年达到119亿美元（159亿新元），创下自2017年之后的新高。

英国资产管理公司骏利亨德森投资（Janus Henderson Investors）的最新全球派息指数（Global Dividend Index）报告，新加坡市场的派息是亚太区唯一取得增长的市场，潜在增幅达26.8%。

新加坡在去年第四季同比上升24.1%。

本地银行的业务在冠病疫情之后恢复正常，而且盈利获得利率上升的带动。

根据新加坡交易所的统计，星展集团（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）去年全年的每股派息分别为1.92元、0.82元和1.70元。

新加坡整体市场派息强劲的另一个原因是，全球派息指数研究的新加坡上市公司并没有削减派息。

从全球派息来看，去年第四季同比上升7.2%，全年增长5%至1万6600亿元，创下有记录以来新高。这主要是因为欧洲、英国和日本市场表现强劲。

89%的上市企业提高或维持派息。其中派息最高的企业依次是微软（Microsoft）、苹果（Apple）和埃克森美孚（ExxonMobil），派息分别为3美元、0.96美元和3.80美元。

报告预计，今年的全球总派息会达到1万7200亿美元，增幅达5%。

亚太区表现最弱 第四季派息同比跌0.5%

在各个地区当中，亚太区的表现最弱，第四季派息同比滑落0.5%，全年下跌6%至1723亿美元。除了新加坡和日本之外，多数发达市场的派息都下滑。

香港市场的跌幅最大，潜在派息比2022年少了1.2%至555亿美元。当地房地产业萎靡不振，导致香港市场的增长率下跌2.5个百分点。

另外，曾在2022年派发特别股息的中国海洋石油集团公司（CNOOC），在2023年不但没有派发特别股息，还削减一般派息，严重影响整体香港市场在第四季的派息。

尽管整体派息情况不佳，但每10家香港上市企业中，就有七家增加或维持派息。

中国大陆市场则有杰出表现。作为新兴市场，中国去年的派息增长4.2%，创下523亿美元的新高。这要归功于把派息增加约三分之一的中国石油（Petrochina）。

多达三分之二的中国企业削减派息，在所有主要市场当中最多，其中银行削减派息造成的影响最大。