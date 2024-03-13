黄循财：全球竞争更激烈 我国所有经济领域须找到增值方式

新加坡将须要在更具挑战的全球环境中竞争，副总理兼财政部长黄循财认为，我国所有经济领域都必须加强能力，持续找到增值的方式。

黄循财星期三（3月13日）出席盛裕集团（Surbana Jurong）的新全球总部盛裕园区（SJ Campus）开幕发表谈话时，做出上述表述。

他指出，城市解决方案是我国具有一定竞争优势的领域之一。由于天然资源有限，我国不得不在住房、水资源和交通管理等领域创新，从而建立这方面的竞争优势。

黄循财说：“我们的重点一向是满足自己的需求，但一些创新解决方案也可以成为出口服务。亚洲的城市解决方案需求正在增长中，这是由快速城市化以及致力建造更美好、更智能和更可持续发展城市的愿景所驱动。”

他认为，这为我国创造了许多机会。除了新加坡的企业，许多全球领先的顾问公司也选择在新加坡设立区域总部。有了这些跨国公司的加入，新加坡业界更具活力，有助于为国人创造更多就业机会。

企业须放眼海外更广大机遇

黄循财强调，新加坡和国际企业的竞争不限于本地公共项目。“我们须要放眼海外更广大的机遇，但我们面对的全球竞争也更加激烈。”

他指出，这是政府大力投资研究与发展的原因，城市解决方案及可持续发展是其中一个关键领域。通过研发投资，加强我国建设更宜居、更有韧性、更可持续城市的能力。例如，在实现净零排放的同时，如何开发和设计创新解决方案，减少城市热岛效应？

黄循财说，政府投资和鼓励研发，须要时间才能转化为具体经济成果，但这些投资有助于培养所需的能力、创意和人才。“作为一个以知识为基础、以创新为动力的经济体，这些投资能加强我们在全球的竞争优势。”

盛裕集团主席马志强在活动上指出，集团于2015年的营收大约是4亿元，大部分业务在新加坡。“我们现在已拓展到全球40多个国家，营收超过20亿元。我们的目标是在未来几年内营收增加一倍，跻身全球十大工程设计咨询公司之列。”

新全球总部可容纳4000名员工

盛裕集团的新全球总部盛裕园区，位于裕廊创新区的洁净科技园（CleanTech Park），总建筑面积120万平方英尺，可容纳4000名员工，并获得了新加坡建设局的绿色建筑标志白金超低能耗（Green Mark Platinum Super Low Energy）认证。

盛裕集团采用“开发和租赁”模式，由M&G Real Estate提供物业开发的所有资金，同时签订整个土地租赁期的租赁协议。集团指出，这样的安排是具有长期成本效益的房地产开发方案。

盛裕于2015年由盛邦国际咨询公司和裕廊国际合并而成，目前由淡马锡控股全资拥有。