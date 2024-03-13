海指上扬0.61% 分析：抛售暂停升势未形成

美国隔夜股市收高，并未对亚太股市带来全面的提振，星期三（3月13日）的亚太股市起落参半。新加坡海峡时报指数闭市上涨0.61%或19.25点，收报3160.72点。

除了本地股市走高，首尔起0.44%，悉尼上扬0.21%，台湾小升0.07%。

不过，其他亚太股市则挣扎向上。上海和深圳股市分别下挫0.40%和0.11%，香港小跌0.07%。

东京股市因为丰田汽车（Toyota）和其他日企同意加薪，引发市场对价格上升，中央银行会调升利率的担忧。东京股市下跌0.26%。

辉立证券研究高级投资分析师胡可君接受《联合早报》访问时指出，美国联邦储备局主席鲍威尔上周的一席话，似乎暗示通胀正趋向美联储感到“舒适”的区域，减息就在不远的将来。因此他认为，这或许给予投资者信心而忽略消费价格指数攀升的数据。

胡可君说：“只要通胀率没有重新开始攀升，市场就会保持中立；如果减税和通胀率同时呈下降趋势，市场就会表现积极。今年大部分可能的减息（三至四次）都已计入股价。”

本地股市全天交易量15亿5000万股，总交易额13亿4000万元，上升股282只，下跌股268只。

中国银河国际证券（CGS International）市场策略师蔡伟仁在一份报告中指出，海指看跌抛售的势头虽然已停止，但上行势头却仍不见踪影。虽然海指短期缺乏明确方向和强势动力，但他对海指长期的表现保持乐观，目标是3290点。

他说：“需要关注的近期支持位在3050点和3080点。”

30只海指成份股有11只股价上升，13只下跌，六只持平。

涨幅最大的是新电信（Singtel），闭市上涨3.77%至2.48元。海庭（Seatrium）上升2.17%至0.094元，香港置地（Hongkong Land）起1.55%至3.27美元。

下跌幅度大的是皇胜酿酒（Emperador），下挫4.17%至0.46元；扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）下跌3.33%至1.74元，怡和控股（JMH）滑落2.16%至39.96美元。

个股消息方面，海庭交易前宣布，获得新交所原则上批准公司并股（share consolidatoin）的行动。公司建议每20股并为1股，这涉及最多34亿合并股在主板交易。并股建议将在来临的常年股东大会寻求股东的批准。公司股价闭市上涨2.17%至0.094元。

常青石油及天然气（RH Petrogas）闭市后披露，子公司Petrogas (Island) Ltd已经完成Piarawi-1勘探井的钻探工作。据估计，发现的净石油大约有25英尺，但含油碳酸盐岩储层比预期的要紧实，可能需要实施适当的开采战略，以优化所发现石油的采收率。下来公司将对发现的石油商业价值展开评估。公司股价闭市下跌1.27%至0.156元。

JB Foods闭市后在回答新交所询问时披露，公司库存大幅提高51%是因为可可豆的价格在2023财年上涨了62%。由于价格波动，也导致流动资产和流动负债增加，因为衍生金融资产和衍生金融负债的变动，主要涉及集团可可豆远期采购和远期销售的对冲变动。另外，公司与两家可可公司的交易也不涉及利害关系人交易。公司股价闭市维持在0.49元。

远东乌节（Far East Orchard）宣布，子公司Osborne Street Development已与Nova Osbourne公司签订买卖协议，以300万英镑（约510万新元）收购苏格兰格拉斯哥（Glasgow）市中心的一块土地，该地块拟开发为拥有273个床位的特定用途学生宿舍（PBSA）。公司股价闭市报1.01元，没有变动。